La historia de Ezequiel Blanco, el entrerriano que fue apadrinado por Javier Milei

Lo que suele ser un trámite simbólico pero tradicional en la Argentina, esta vez se transformó en una historia tan insólita como emotiva. Un hombre llamado Ezequiel Efraín Blanco, nacido en la ciudad entrerriana de Concordia y radicado actualmente en Crespo, obtuvo el reconocimiento oficial como ahijado del presidente Javier Milei el 15 de noviembre de 2025. La particularidad del caso radica en que la oficialización de esta distinción demoró más de tres décadas en concretarse debido a la burocracia estatal.

La difusión de su historia coincide con un momento de quiebre institucional: el Gobierno Nacional avanza en el Congreso con el proyecto de la "Ley Hojarasca", el cual incluye en su listado la derogación definitiva de la Ley 20.843 de Padrinazgo Presidencial. Desde la gestión ejecutiva argumentan que el beneficio de becas escolares estipulado por la norma ha perdido sentido práctico, debido a la gratuidad general de la educación pública y a la existencia de otras asignaciones sociales.

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Una larga espera que atravesó diferentes gestiones

Por su condición de séptimo hijo varón de su familia, la solicitud del beneficio fue impulsada originalmente durante las presidencias de Carlos Saúl Menem en la década de 1990. Sin embargo, la presentación quedó trabada entre cambios de signo político en el Ejecutivo, demoras administrativas y silencios de los organismos competentes. Fue recién en el tramo final de 2025 cuando Ezequiel decidió reactivar formalmente la gestión de los papeles requeridos por la Secretaría de Presidencia.

Tras validar la documentación y los antecedentes correspondientes, la Secretaría aprobó la convalidación formal. El cierre inesperado de la larga travesía administrativa culminó con el envío a la provincia de Entre Ríos de la tradicional medalla de oro y el diploma firmado de puño y letra por el mandatario Javier Milei, un hecho que conmovió a su entorno familiar tras años de incertidumbre. El objetivo de Blanco es apoyarse en los incentivos educativos vigentes para retomar las carreras de Licenciatura en Turismo y Traductorado de Portugués.

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El origen de la tradición de la Ley de Padrinazgo

La costumbre de apadrinar al séptimo hijo varón de una familia se remonta a antiguas creencias traídas por inmigrantes rusos y se institucionalizó en el país en 1930, adquiriendo fuerza de ley formal en 1974 bajo el mandato de María Estela Martínez de Perón. En 2009, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reformó el decreto para quitar el requisito del bautismo católico obligatorio y extenderlo a cualquier credo, incluyendo también a las séptimas hijas mujeres.

La costumbre de apadrinar al séptimo hijo varón de una familia se remonta a antiguas creencias traídas por inmigrantes rusos y se institucionalizó en el país en 1930.

Dado que los registros de padrinazgo se procesan de manera continua y confidencial a través del área de audiencias de la Casa Rosada a medida que se validan las solicitudes rezagadas o nacimientos, el propio Ezequiel Blanco figura como una de las últimas personas adultas en recibir la acreditación histórica con la entrega de sus atributos presidenciales en las instancias previas al tratamiento legislativo de derogación. De aprobarse la quita de la norma en el Congreso, el beneficio de becas de fortalecimiento educativo para nuevos nacimientos bajo esta condición quedará formalmente extinto en la Argentina.

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