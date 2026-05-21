En “QR!” cuestionaron el ajuste de Milei: “Hoy no hay una economía estable”

En el programa “QR!” de Canal E, conducido por Pablo Caruso, economistas y exfuncionarios debatieron sobre el modelo económico de Javier Milei, el peso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el futuro del peronismo frente a la discusión sobre el superávit fiscal.

Durante el intercambio, participaron la economista Delfina Rossi, la economista de la UBA Lucía Cirmi y el exdirector del Banco Central Jorge Carrera, quienes coincidieron en cuestionar el ajuste impulsado por el Gobierno y advirtieron sobre el deterioro de la actividad económica.

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Una de las primeras en tomar la palabra fue Rossi, quien sostuvo que el Gobierno ordenó toda su política económica alrededor del déficit fiscal. “Milei ajustó toda la economía para que le dé bien una variable que es el déficit fiscal”, afirmó.

Según explicó, dentro de distintos sectores del peronismo y el progresismo se está dando una discusión sobre cómo construir una alternativa económica que no tenga al superávit como único objetivo. “El déficit puede ser una herramienta coyuntural, pero no puede ser el centro del programa económico”, remarcó.

Críticas al relato de estabilidad económica del Gobierno

Por su parte, Cirmi cuestionó la idea de estabilidad macroeconómica que promueve el oficialismo y aseguró que la caída de la actividad y del poder adquisitivo muestran otro escenario. “Hoy no hay una economía estable”, sostuvo durante el programa.

La economista también advirtió que el Gobierno busca instalar una discusión “falsa” alrededor del déficit y el tamaño del Estado. “El objetivo de Milei es destruir el Estado. La discusión real es qué Estado necesita la Argentina”, expresó.

En esa línea, defendió la necesidad de un Estado con capacidad de planificación económica, regulación y protección social en un contexto internacional cada vez más conflictivo.

El debate sobre la deuda y el FMI

Otro de los ejes centrales del debate en “QR!” fue la deuda externa y la relación con el FMI.

Carrera calificó como “escandalosa” la deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri y también cuestionó la ampliación del acuerdo durante la gestión libertaria. Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones que enfrenta cualquier intento de ruptura unilateral con el organismo. “Es muy difícil pensar que le vas a poder hacer una quita al Fondo Monetario”, señaló.

El exdirector del Banco Central explicó que el sistema financiero internacional impone fuertes condicionamientos y sostuvo que cualquier renegociación necesita respaldo político y estrategia.

Críticas al RIGI y al modelo extractivo

En la segunda parte del programa, los economistas también cuestionaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y alertaron sobre el riesgo de profundizar una economía basada únicamente en recursos naturales.

Carrera advirtió que el esquema podría generar una “economía de enclave”, donde empresas extranjeras extraigan recursos sin dejar desarrollo productivo local.

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“Tenemos que evitar un modelo donde vienen, se llevan los recursos y no queda nada para el país”, afirmó.

Delfina Rossi, en tanto, sostuvo que la Argentina necesita recuperar herramientas de planificación económica y renegociar algunos beneficios otorgados a grandes inversiones.

Un nuevo debate dentro del peronismo

A lo largo del programa “QR!”, los invitados coincidieron en que el peronismo enfrenta el desafío de redefinir su propuesta económica y construir un modelo que combine estabilidad macroeconómica, producción y desarrollo social.

“El desafío es no volver a discutir modelos del pasado”, resumió Rossi durante el cierre del debate.

LB