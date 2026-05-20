Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) caracterizó a Javier Milei como "el presidente argentino más conocido de la historia", en un contexto donde el poroteo rumbo a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU) avanza a medida que los candidatos movilizan sus campañas.

"La gente sabe lo que significa Milei, no solo quién es", afirmó el diplomático argentino dedicado a asuntos nucleares y que hoy compite por la sucesión del portugués António Guterres ante el máximo organismo supranacional.

Según Grossi, quien viaja permanentemente por el mundo en su rol al frente del organismo que vela por la no proliferación nuclear, el presidente argentino es una figura conocida. "A algunos les parece aborrecible, a otros un gran líder", sostuvo en una entrevista con El Observador.

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El jefe de la OIEA, cuya candidatura a la ONU fue presentada por el Gobierno libertario, sostuvo que esa polarización tiene una explicación: el carácter "disruptivo" de Milei que lo catapultó a cierta fama mundial que incluyó una mención en la revista TIME. "Es una figura típicamente disruptiva. Me refiero a lo literal de esa palabra, es decir, que quiebra un orden que existe para hacer otra cosa", dijo.

Grossi también reveló los detalles de sus encuentros con Milei, consciente de la paradoja: uno de los críticos del multilateralismo, cuyo Gobierno se retiró de la OMS, respalda la candidatura del diplomático argentino que quiere liderar el máximo organismo multilateral. Contó que "le habló de Naciones Unidas" y que debió pedirle apoyo "porque él es el presidente de la Nación argentina".

"Las conversaciones con él son siempre muy conceptuales. Fue interesante: él argumentaba desde la corriente escéptica y yo trataba de mostrarle otra cosa", indicó. "Indudablemente es una figura que ha entrado en la historia", continuó el diplomático de carrera surgido del Instituto del Servicio Exterior, actual funcionario internacional.

La reforma de la ONU, en el centro de la campaña

La candidatura de Grossi tiene como eje central la necesidad de reformar en profundidad un organismo que, según él mismo ha advertido, atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes. "Las Naciones Unidas están ausentes en todas las grandes crisis actuales. Eso no puede continuar", opinó en diálogo con PERFIL en 2025. Sin embargo, subrayó que, a 80 años de su creación, el organismo sigue siendo "indispensable" para la seguridad y la paz mundial.

Esa contradicción es la que Grossi llevó también a su audiencia ante la Asamblea General en Nueva York, en abril, donde planteó que "prevalecen el cinismo, la frustración y la tristeza" en torno al funcionamiento del organismo y reclamó construir "unas Naciones Unidas modernas, centradas en resultados reales, sostenibles y verificables". La exposición duró diez minutos; la ronda de preguntas, casi tres horas.

Rafael Grossi, director general de OIEA

El argentino Rafael Grossi y otros tres candidatos se disputan el liderazgo de la ONU en dos audiencias clave

"En el esquema transaccional hay que buscar donde el esquema multilateral colabore, coopere", agregó en la entrevista con el programa The Playbook, en relación al cambio de postura de Estados Unidos en relación a sus aportes a la ONU, desde que comenzó el segundo mandato de Donald Trump.

El titular del OIEA es el único argentino incluido en el listado de las 100 personalidades más influyentes del mundo de la revista TIME en 2026, dentro de la categoría de Líderes Políticos Globales. Su rol como mediador durante la invasión rusa a Ucrania y en la delicada situación de las centrales nucleares de ese país y de Irán fueron determinantes para su inclusión.

Con ese capital político y simbólico, Grossi llega a los meses decisivos de su candidatura. La votación en el Consejo de Seguridad, prevista para julio, definirá si el argentino se convierte en el próximo secretario general de las Naciones Unidas, y en uno de los funcionarios más poderosos del sistema internacional.



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