Teherán, intensamente bombardeada desde el 28 de febrero, se vistió de fiesta este lunes: cientos de parejas se casaron en las plazas, en bodas masivas organizadas por el gobierno de Irán.

La decoración mezcló globos y flores con jeeps, cañones y armas de guerra, ya que se trata de bodas de parejas que ya se declararon dispuestas a "sacrificar sus vidas" en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

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Solo en la enorme plaza Imam Hossein, la más importante de Irán, se casaron 110 parejas, según información de medios iraníes. La televisión estatal transmitió los festejos, como parte de una estrategia para levantar el ánimo de la ciudadanía. Irán busca sostener el apoyo de la población a la guerra mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con romper el frágil alto el fuego con nuevas acciones militares.

Boda pero a qué costo: novios y novias, integrantes del programa "autosacrificio"

Según medios iraníes, los participantes en las bodas masivas se habían inscritpo en el programa de "autosacrificio" (janfada, en persa), mediante el cual las personas prometían arriesgar sus vidas en la guerra, por ejemplo formando cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas u otras infraestructuras esenciales.

"El país está en guerra pero los jóvenes tienen derecho a casarse", declaró una joven con un traje de novia blanco, junto a su prometido en imágenes difundidas por la agencia iraní Mehr.

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Las autoridades iraníes afirman que millones de personas se sumaron a la iniciativa; entre ellas, figuras destacadas como el presidente Masud Pezeshkian y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Sí, quiero" entre ametralladoras y bajo la imagen del ayatollah

Las parejas llegaron a la plaza Imam Hossein en jeeps militares equipados con ametralladoras, pero pintados de rosa, en una concesión a la estética romántica y festiva.

Un jeep de guerra rosa funciona como carroza nupcial en Teherán.

Las esperaba un inmenso escenario con globos y una gigantesca imagen del líder supremo Mojtaba Jamenei, quien aún no apareció en público desde que fue elevado al cargo tras la muerte de su padre y predecesor, Ali Jamenei, el primer día de la guerra. Allí, un religioso dirigió una ceremonia masiva por la que las 220 personas fueron casadas simultáneamente. También hubo bodas masivas en otras plazas de Teherán.

Las bodas masivas fomentan un clima de algarabía y espíritu proiraní en medio de la guerra.

Desde el inicio de la guerra, las autoridades iraníes organizan casi a diario grandes concentraciones a favor del gobierno, con el fin de destacar la movilización popular en medio del conflicto.