Putin llegó a Beijing para reunirse con Xi y blindar la alianza con China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este martes al mediodía a Beijing, donde se reunirá con su par chino, Xi Jinping, con el objetivo de reafirmar la alianza estratégica entre ambos países, en un contexto marcado por la reciente visita de Donald Trump a China y las tensiones globales. La llegada se produce apenas días después del viaje del líder estadounidense, el primero de un mandatario de ese país en casi una década.

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Desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, la relación entre Moscú y Beijing se consolidó como un eje central para el Kremlin, en medio de su aislamiento diplomático. En ese período, Putin visitó China al menos una vez por año, evidenciando una frecuencia inusual en la relación bilateral.

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Actualmente, China se convirtió en el principal comprador del petróleo ruso sancionado, un factor clave para sostener la economía de Rusia y financiar su ofensiva militar. Este flujo energético consolidó una dependencia económica creciente entre ambos países.

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Mensajes políticos y señales de continuidad

En la antesala del encuentro, ambos mandatarios intercambiaron cartas para celebrar los 30 años de la asociación estratégica, en un gesto que buscó reforzar la continuidad del vínculo. Desde Beijing destacaron que la cooperación bilateral “se ha profundizado y consolidado continuamente”.

Putin aseguró en un mensaje que la relación alcanzó “un nivel sin precedentes” y remarcó que el comercio entre ambos países sigue en expansión, un dato que refleja el crecimiento sostenido del intercambio económico.

El vínculo entre Putin y Xi también tiene un componente personal que funciona como señal política. En su última visita a China, en septiembre de 2025, el líder chino recibió al mandatario ruso como a un “viejo amigo”, un gesto reservado para aliados estratégicos.

Ambos líderes suelen referirse mutuamente como “querido amigo”, en una dinámica que busca diferenciar la relación con Rusia de la que China mantiene con Estados Unidos, considerada más volátil y sujeta a tensiones.

Ucrania, energía y el impacto de Trump

La guerra en Ucrania será uno de los ejes del encuentro, en un contexto en el que China se presenta como actor neutral, aunque sin condenar la invasión rusa. La semana pasada, Trump dialogó con Xi sobre el conflicto, pero no hubo avances concretos.

Según analistas, la falta de resultados en esa cumbre favorece a Moscú, ya que evita acuerdos que puedan perjudicar sus intereses. Además, preocupa en el Kremlin el anuncio de que China podría ampliar la compra de petróleo estadounidense.

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Otro punto clave será el rol de China en Medio Oriente, donde Estados Unidos busca mayor involucramiento de Beijing. Sin embargo, existen diferencias: China necesita estabilidad en las rutas comerciales, mientras que Rusia se benefició indirectamente de la flexibilización de sanciones en escenarios de conflicto.

CS/AF