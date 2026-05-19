Parricidio en la moda española: detienen al heredero de la marca Mango por matar a su padre

Un imperio textil de alcance global, una fortuna incalculable y una tragedia familiar que acaba de convertirse en un verdadero thriller policial. La Policía de Cataluña pateó el tablero de la moda europea al detener a Jonathan Andic, heredero y actual vicepresidente de la firma Mango, bajo la dura acusación de asesinar a su propio padre, el legendario empresario Isak Andic.

El giro en el expediente llega dieciocho meses después del velorio. En diciembre de 2024, el magnate de 71 años perdió la vida tras caer por un precipicio de casi 100 metros durante una expedición de montaña en las inmediaciones de las cuevas de salitre de Collbató, a las afueras de Barcelona. Durante todo este tiempo, la Justicia trató el caso como una fatalidad del senderismo, pero las pericias silenciosas de los Mossos d’Esquadra terminaron de desarmar esa coartada.

Jonathan Andic, heredero y vicepresidente de Mango

Las sospechas se concentraron de lleno en el único testigo de aquella tarde: su hijo mayor. Fue el propio Jonathan, de 40 años, quien llamó a los equipos de rescate con la versión de que un sorpresivo desprendimiento de rocas y arena arrastró al abismo al creador de la marca. Hoy, acorralado por las pruebas acumuladas por los investigadores, el directivo fue trasladado a los tribunales de Martorell, donde sostiene su inocencia ante un juez que avanza con la hipótesis del homicidio.

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La muerte de Andic padre sacudió en su momento a los mercados. Nacido en Estambul, el empresario construyó desde cero una de las mayores fortunas de España. Desde que abrió su primer negocio en 1984, transformó a la marca en un gigante con casi 2.900 sucursales distribuidas por todo el planeta y un ejército de 18.000 empleados, una estructura que ahora queda atravesada por el escándalo policial.

Jonathan Andic asegura que es inocente

Este terremoto en la cúpula directiva golpea a la compañía en un momento de plena expansión internacional. Con Jonathan sentado en la vicepresidencia del consejo de administración, la firma española aceleraba sus planes para reconquistar mercados clave en América Latina, ajena a la investigación secreta que estaba a punto de desmoronar la imagen de la familia fundadora.

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El impacto en medio del desembarco argentino

El escándalo estalla en los despachos de Barcelona justo cuando la firma afina los últimos detalles de su gran regreso a la Argentina. La marca europea acordó recientemente una alianza estratégica con la histórica empresa local Grimoldi para reinstalar sus percheros en el país, rompiendo con poco más de dos décadas de fuera del territorio nacional.

El plan de negocios a nivel local es agresivo y contempla la apertura de cinco sucursales a lo largo de los próximos cinco años. La prueba de fuego está marcada en el calendario para el mes de septiembre, con la inauguración del primer gran local en el Alto Palermo Shopping. Una vez ahí, presentarán la temporada primavera-verano en simultáneo con su nueva plataforma de venta online para el mercado interno.

Se trata de la segunda gran apuesta del gigante español en tierras argentinas. El debut original ocurrió a fines de 1998, con la ambición de disputarle el público directamente a su rival Zara. Sin embargo, aquella incursión duró apenas cinco años: en 2003, la directiva decidió hacer las valijas y retirarse del país por problemas de escala comercial, un fantasma del pasado que ahora buscan espantar en medio de un clima de tensión en sus oficinas centrales.

TC