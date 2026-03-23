Tragedia en San Miguel: un festejo familiar terminó en crimen y hay cuatro “patovicas” detenidos

Lo que debía ser una noche de celebración por el nacimiento de un nieto se transformó en una escena de horror y muerte en la madrugada del pasado sábado. Alexis Oscar “Pipa” Rogers, técnico escénico de 51 años y vecino de Bella Vista, falleció en la puerta del bar Sutton, ubicado en la esquina de Rodríguez Peña y Paunero, y por el hecho cuatro empleados de seguridad del local fueron detenidos e imputados por homicidio.

Alrededor de las 3:00 a.m., Rogers llegó al bar acompañado por su hijo de 23 años, un amigo de 46 y otros familiares cercanos presentes. De acuerdo a las reconstrucciones judiciales, el grupo intentó ingresar al establecimiento, pero el personal de seguridad se lo impidió alegando que el local estaba próximo a cerrar.

Desde las cámaras de seguridad municipales se registraron los momentos críticos: luego de una breve discusión, Rogers se disponía a retirarse, pero regresó para decirle algo a uno de los custodios. La reacción fue inmediata y desproporcionada: un golpe en el rostro que desató una pelea desigual en la vereda.

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Cuatro "patovicas" fueron aprehendidos e indagados por homicidio

Rogers colapsó y falleció en el lugar alrededor de las 3 de la madrugada del sábado

La grabación en poder de la justicia muestra una secuencia de violencia extrema: dos empleados sujetaron a la víctima, mientras uno aplicaba una sujeción en el cuello y el otro golpeaba desde abajo. Rogers fue sostenido contra un nylon protector hasta que su cuerpo se desplomó sin vida sobre la acera.

A partir del informe preliminar de la autopsia, se indica que la causa de muerte fue asfixia mecánica, producto de la presión sobre las vías respiratorias durante la maniobra de sujeción.

De momento, la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, ordenó la aprehensión inmediata de los cuatro custodios involucrados, cuyas edades oscilan entre los 22 y los 50 años. Los imputados son Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Tras las indagatorias, la fiscal solicitó que las aprehensiones se conviertan en detenciones formales por homicidio.

Paralelamente, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar Sutton mientras la Policía Científica continúa con los peritajes y analiza el material de video y de los celulares incautados.

Quién era “El Pipa” Rogers

El técnico escénico, Alexis Rogers, era reconocido en el ámbito del espectáculo, trabajaba en Tecnópolis y estaba afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE). Sus allegados lo describieron como un hombre “rústico pero solidario”, que había finalizado recientemente sus estudios secundarios a través del programa FinEs.

Se especializaba en montaje de escenografía, iluminación y sonido para producciones teatrales y musicales. Su último posteo en redes celebraba la llegada de su nieto, motivo por el cual había salido esa noche. “Qué dolor y qué bronca que por no encajar alguien decida que tu vida vale menos”, escribió Sergio Domínguez, amigo cercano de la víctima.

Además, Rogers era monotributista y tenía una deuda de 5 millones de pesos con al menos dos entidades bancarias.

Estaba con su hijo de 23 años y con otro hombre de 46 cuando surgió una discusión con el personal de seguridad

El fallecimiento de “Pipa” generó indignación y tristeza en Bella Vista y en el entorno teatral. Desde SATE, la Comisión Directiva destacó: “Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen”.

MV / EM