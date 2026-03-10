Este martes 10 de marzo, desde las 9 de la mañana, comenzó el desarrollo del primer juicio oral vinculado a la aplicación del "protocolo antipiquetes", impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los acusados son cuatro manifestantes detenidos en febrero de 2024 durante una protesta frente al Congreso.

El primer juicio oral de los manifestantes comenzará este martes 10 de marzo y tendrá otras dos audiencias el 11 y 12 de marzo, llevadas a cabo por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28, ubicado en Suipacha 150, piso 8, en la Ciudad de Buenos Aires.

Represión en el Congreso: ¿infiltrados, inorgánicos violentos o zona liberada por la Policía?

Serán llevados a juicio oral cuatro manifestantes: Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa. Originalmente eran cinco, pero poco antes del inicio del proceso fue archivada la causa del quinto acusado, Joaquín Ignacio Gould.

"Hoy ya solamente llegan 4 manifestantes a juicio, ayer nos informaron el archivo del expediente de uno de los 5 que tenían juicio hoy, Joaquín Gould. La fiscalía la archivó en el día de ayer", detalló la abogada Silvia Pelozo, una de las defensoras y miembro de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), en diálogo con PERFIL.

Cúando fue la detención de los manifestantes juzgados

Los cuatro acusados fueron detenidos, junto a otras 10 personas que luego fueron liberadas, durante una protesta frente al Congreso el 2 de febrero de 2024, en medio de la jornada cultural convocada por "Unidxs por la Cultura" en el marco de las actividades de protesta contra la "Ley Ómnibus" o "Ley Bases".

Durante la jornada de protesta, las autoridades desplegaron un operativo de fuerzas federales y se registraron incidentes en la zona de Plaza Congreso, donde fueron detenidas 14 personas, de las cuales, con el avance de la causa judicial, solo quedaron cuatro imputados, acusado del delito de "atentado contra la autoridad", pudiendo enfrentar penas de hasta un año de prisión.

El proceso judicial se transformó foco de atención por organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales que advierten que sería un posible caso de criminalización de la protesta. "Jurídicamente hablando, y técnicamente hablando, no hay elementos suficientes para que los condenen", sostuvo la abogada defensora.

Para la abogada de los acusados, las filmaciones no muestran nada contra los manifestantes

"Hoy es la primera jornada del juicio, hoy estarían los testimonios de la Policía y lo que hay es sobre todo el testimonio policial, que cuando vas a la prueba audiovisual, todos los videos incorporados en el expediente, no se observa lo que la Policía describe que supuestamente habían estado haciendo los manifestantes", amplió Pelozo.

Karina Andrade: “Es un desafío condenar excesos sin vulnerar el derecho a la protesta”

En diálogo con PERFIL, la abogada sostuvo que "no hay en horas de filmación de distintos medios de comunicación, en ninguna imagen, donde se observe que se hayan tirado piedras, que se hayan tirado botellas o que haya habido alguna situación que justifique la detención".

"Cuando se labran las actas y las declaraciones testimoniales de la Policía en la primer parte del expediente, en febrero de 2024, las actas policiales y los testimonios eran idénticos en todo el expediente de las 14 personas que representábamos en ese momento", añadió luego sobre lo que calificó como "desprolijidades" en el expediente.

Entre las irregularidades que los abogados defensores reclamaron, Pelozo también mencionó: "No se le tomó a los policías las declaraciones en Fiscalía, sino que la mayoría de los testimonios policiales que hay incorporados después en el expediente, se realizaron por teléfono".

"También la requisitoria de elevación a juicio, donde hay imprecisiones respecto de lo que es la acusación de los hechos fácticos, se dice que los incidentes habrían ocurrido el 3 de febrero alrededor de las 00:20hs, cuando en realidad los hechos ocurrieron el 2 de febrero a las 22:20 o entre las 22 y las 23 la mayoría de las detenciones", agregó.

La abogada también remarcó que "no hay individualización de las conductas de cada uno" de los acusados y añadió: "El planteo de la requisitoria es genérico, se los responsabiliza a todos por la misma conducta de haber arrojado piedras y botellas, sin que se especifique quien arrojó piedras, en qué momento, contra qué funcionario policial y se pueda elaborar bien la conducta específica que motivó la acusación".

El juicio será llevado a cabo en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, marcado por el cuestionamiento de falta de pruebas de la defensa, desde donde se sostiene que el expediente presenta una "orfandad probatoria", apoyándose casi exclusivamente en los testimonios policiales.

Protocolo antipiquetes: Javier Alonso dijo que hubo "excesos" y para Sabrina Frederic la Justicia "tardó mucho" para anularlo

"Es una de las primeras veces que se aplica el protocolo Bullrich, la plaza estaba militarizada, era en el marco del festival 'Unidxs por la Cultura' y es una de las primeras veces que se responde con la Red Federal por la Democracia y los Derechos Humanos", añadió la abogada, contextualizando el caso.

El equipo jurídico que lleva a cabo la defensa está integrado por Martin Alderete, Marcela Dal Santo, Silvia Pelozo y Alexis Penela, quienes asumieron la defensa de los manifestantes detenidos y aportaron a los testigos Katja Alemann y Mirta Israel, entre otras.

"Convocamos a la más amplia difusión de éste nuevo ataque a las libertades democráticas, porque en estos manifestantes lo que se está juzgando es el derecho a la protesta de todo el pueblo argentino. Protestar no es delito. La absolución es justicia", concluyeron desde CADeP.

AS/LT