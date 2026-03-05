La Policía Federal desplegó un operativo por un paquete sospechoso frente al Congreso: era un portafolio con lápices

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó este jueves por la mañana frente al Congreso de la Nación, luego de que efectivos de la Policía Federal detectaran un paquete sospechoso durante un control de rutina en las inmediaciones del edificio legislativo. El paquete estaba a pocos metros de un gimnasio y cerca de una cabina de gas, algo que elevó el nivel de alerta y obligó a activar el protocolo de seguridad.

El objeto fue encontrado sobre la calle Combate de los Pozos, en la vereda ubicada frente a la parte trasera del Congreso, a la altura del número 53. El hallazgo se produjo durante las verificaciones que la Policía Federal realiza habitualmente durante la mañana en las inmediaciones del Congreso, como parte de los controles de rutina en zonas estratégicas.

Ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto peligroso, los agentes cortaron la circulación peatonal y vehicular en el área mientras se realizaban las primeras verificaciones. Además, se solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal, que llegó al lugar para analizar el objeto y descartar cualquier riesgo.

Durante el procedimiento también participaron perros especializados en detección de explosivos, que inspeccionaron el paquete mientras los agentes mantenían el sector acordonado. El operativo también incluyó la presencia de personal de distintas divisiones de la fuerza para garantizar la seguridad de la zona.

Según informaron las autoridades policiales, el Congreso no fue evacuado porque el operativo se concentró exclusivamente en la vía pública. Los trabajadores y trabajadoras del Parlamento pudieron ingresar al edificio con normalidad y continuar con sus actividades.

Tras la inspección inicial, los especialistas constataron que el objeto era un portafolio de lona de color negro que había sido dejado en el lugar. Dentro del bolso encontraron una botella de color azul y una cartuchera negra, en la que había lápices y otros útiles escolares.

Con esos elementos, la Brigada de Explosivos confirmó que el paquete no representaba ningún riesgo, por lo que la alerta quedó oficialmente desactivada. Tras finalizar el procedimiento, se retiró el cordón de seguridad y se reanudó la circulación peatonal y vehicular en la zona.

A pesar de que el contenido del bolso resultó inofensivo, las autoridades iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “averiguación e intimidación pública” para determinar quién dejó el objeto en el lugar. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 9, que dispuso el secuestro del bolso abandonado y el relevamiento de cámaras de seguridad en el área para intentar identificar al responsable.

El episodio ocurrió en un contexto de refuerzo de las medidas de seguridad en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Desde el fin de semana se multiplicaron los operativos de control luego de que el Gobierno nacional elevara a “alto” el nivel de alerta de seguridad en bienes estratégicos y objetivos sensibles.

La decisión se tomó en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó a reforzar las medidas preventivas en distintos países. En ese marco, el Ministerio de Seguridad porteño dispuso un incremento de la presencia policial en áreas consideradas críticas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Gobierno nacional dispuso el refuerzo de seguridad en puntos estratégicos, como la Embajada de Estados Unidos.

Del operativo participan efectivos de múltiples organismos, entre ellos la Superintendencia de Unidades Especiales, la Dirección de Protección Gubernamental y el Departamento de Objetivos Sensibles. También intervienen la División Patrullaje de Emergencia, la Superintendencia de Investigaciones, la Superintendencia de Seguridad Comunal y el Centro de Monitoreo Urbano, que supervisa las tareas mediante el sistema de cámaras de la ciudad.

Según informaron las autoridades, el refuerzo de seguridad incluye templos, colegios, comercios, mutuales y otros espacios de alta concurrencia, además de embajadas, residencias diplomáticas y edificios considerados estratégicos.

El objetivo de estas medidas es prevenir posibles amenazas y actuar con rapidez ante cualquier situación sospechosa. Desde el Ministerio de Seguridad también recordaron que, ante la presencia de objetos abandonados o comportamientos inusuales, los vecinos pueden comunicarse con el 911 para realizar la denuncia correspondiente.

