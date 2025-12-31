El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, defendió el fallo que invalidó el Protocolo Antipiquetes, aunque la Resolución 943/2023 continúa vigente tras la apelación del Gobierno nacional. “Si creemos que la protesta es un delito, esto se convierte en una dictadura”, sostuvo el funcionario en sus declaraciones.

Esta semana, el juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo implementado por Patricia Bullrich, argumentando que es inconstitucional y que el Poder Ejecutivo asumió facultades propias del Congreso. Sin embargo, un día después, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó la apelación de la gestión libertaria y suspendió la anulación, con lo que la sucesora de la ahora senadora, Alejandra Monteoliva, podrá aplicarlo hasta que se dicte una nueva sentencia.

A pesar de la ida y vuelta judicial, el ministro de la provincia de Buenos Aires cuestionó el protocolo que habilita la represión en las manifestaciones callejeras. “El Gobierno nacional tendrá que revisar cómo instalar una regulación que reconozca el derecho de los manifestantes y de los ciudadanos a protestar, porque si no retrocedemos a antes de la Revolución Francesa”, manifestó.

“No se puede cercenar el derecho a protestar”, aunque eso no debe impedir que “las calles estén liberadas”, sostuvo Alonso en diálogo con radio Splendid AM 990. “Las calles tienen que estar liberadas y eso no se discute, en la provincia nunca se discutió eso”, remarcó.

Además, recordó con ironía y como paradoja que, durante la pandemia del Covid-19, “la ministra Bullrich participaba de protestas, violando la cuarentena y el aislamiento, y cortando el tránsito en la 9 de julio”.

“Los bonaerenses padecimos momentos en los que teníamos que ir de zona norte a zona sur, o de zona sur a zona norte y no podías pasar por la 9 de julio y eso estaba mal, pero otra cosa es avanzar como la libertad fundamental de protestar”, señaló.

“Vos no podés dejar que se consoliden campamentos que corten la calle jornadas eternas, creando un caos que afecta a cientos de miles de personas por una protesta, pero hay otras formas de resolverlo y de regularizar la actuación de la policía”, agregó.



