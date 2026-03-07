Mataron a un recluso en la cárcel de Paraná y la protesta de familiares casi termina con quemados en vivo

La violencia intramuros suele ser un sello carcelario, y la muerte de muerte de Martín Luciano Siegfried en la Unidad Penal 1 de Paraná derivó este viernes en serios incidentes provocados por sus familiares y allegados frente al penal, con la particular escena de que al intentar atizar con nafta algunas gomas encendidas en plena calle, algunos de los manifestantes se incendiaron sus propias ropas y estuvieron a punto de una tragedia todavía mayor.

Siegfried, de 26 años, estaba a solo dos meses de concluir una condena por 4 años por los delitos de estafa, venta de drogas y amenazas. No están claras las circunstancias en que resultó herido en una gresca con otros reclusos en el penal, lo cierto es que terminó siendo conducido con graves heridas al Hospital San Martín, donde los médicos no pudieron salvarlo y falleció horas más tarde.

Tan dura situación motivó que familiares y allegados del recluso muerto montaran una protesta frente a la cárcel, con gomas ardiendo y clima de extrema tensión, pero la nota saliente la dio que al arrojar combustibles sobre esos neumáticos, algunos de los manifestantes se prendieron fuego sus propias ropas, generando videos de desesperación para evitar quemaduras mayores.

"Se terminaron prendiendo fuego ellos mismos", contaron testigos del incidente, revelando que una de las mujeres que animaban la protesta llevó la peor parte y a punto estuvo de verse envuelta completamente por las llamas, obviamente en forma accidental:

Siegfried tenía antecedentes vinculados a causas de alto impacto, y había sido juzgado y absuelto en el marco del femicidio de Alejandra Silva, ocurrido en 2018, caso por el cual Facundo Siegfried cumple actualmente prisión perpetua.

En el lugar, el despliegue policial llegó a disparar balas de goma cuando los incidentes amagaron con generar un caos mayor, cuando los familiares de Siegfried se quejaban a los gritos por la falta de seguridad dentro de los pabellones y el clima de violencia que terminó con la gresca en la que hirieron al recluso luego fallecido.

La investigación del caso está en manos de la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos, doctora Patricia Yedro, quien deberá esclarecer las circunstancias de esa pelea que terminó con el asesinato de un recluso.

Mientras tanto, las autoridades penitenciarias revisan junto a los investigadores judiciales los videos de seguridad para tratar de determinar las responsabilidades en el ataque a Siegfried.

NA/HB