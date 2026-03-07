La tapa del Diario PERFIL del sábado 7 de marzo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.118 del Diario PERFIL, de este sábado 7 de marzo de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Preocupación en Gobierno por previsiones de mayor inflación y menor recaudación. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central encendió las alarmas en el Ejecutivo. Los analistas llevaron la previsión al 26,1% anual y revisaron el alza para el corto plazo. La situación se agrava ante el hecho de la baja de la recaudación real, lo que limitaría la posibilidad de eliminar o bajar impuestos.

El casting de gobernadores de JP Morgan para el viaje de MIlei a EE.UU..

Caputo dijo que “los que tienen dólares en la casa están perdiendo plata”.

Se pierden 160 empleos por día en lo que va de la gestión de LLA.

Hay Súper Karina y Santiago resiste. El Círculo de Hierro sigue su interna feroz.

La batalla cultural de los ayatolás. Ayer fue el sepelio de Ali Jamenei, una demostración de fuerza del régimen, mientras Donald Trump dijo que Estados Unidos debe elegir al próximo líder supremo del país.

PJ. El Conurbano está en plena disputa de poderes. Hay 17 distritos con pelea abierta. La más dura es en el partido de Tigre.

Justicia. El ministro Mahiques asume con un 40% de los programas aprobados por el presupuesto sin ejecutarse y rubros con aumento.

Píparo. La directora del Banco Nación declaró en la causa de su exmarido Juan Ignacio Buzali: “Nunca fue imprudente”.

Messi. El presidente Milei se subió a la polémica sobre su foto con Donald Trump con un tuit: “La única izquierda que sirve es la de él”.

El viernes es el día de la semana con más contaminación en CABA.

El CEO plebeyo y cholulo de Netflix. Ted Sarandos y sus selfies con los famosos.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Calvo, Bielsa, Haas, Holmes, Giampaolo, Malec, Link, Kohan, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB