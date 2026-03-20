Hallaron sin vida a Bernabé Navarro: trasladan el cuerpo al IMCiF y buscan determinar las causas de la muerte

Hallaron sin vida a Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que era intensamente buscado desde el pasado 31 de enero. La confirmación fue realizada por fuentes judiciales a Libertad, tras el hallazgo de restos en Colonia San Antonio, en cercanías de Villa Ángela.

De acuerdo a la información judicial a la que accedió Perfil, el cuerpo, que fue encontrado desnudo y en avanzado estado de descomposición, será trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Resistencia, donde se llevará adelante la autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

La noticia pone fin a casi 50 días de incertidumbre, en el marco de una investigación que incluyó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, rastrillajes en zonas rurales y tareas periciales en distintos puntos del sudoeste provincial.

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Un hallazgo clave que orientó la búsqueda

Horas antes de que se confirmara el peor escenario, la causa había registrado un avance determinante: durante un operativo en la zona de rastrillaje, se encontraron la bicicleta y el DNI de Navarro.

Ese hallazgo permitió a los investigadores reorientar los operativos y concentrar los esfuerzos en un área específica, lo que resultó clave para dar con el cuerpo.

Casi 50 días de búsqueda sin resultados

Navarro había sido visto por última vez el 31 de enero, cuando salió de su domicilio en Presidencia Roque Sáenz Peña. Desde entonces, se activó un operativo de búsqueda que incluyó recorridos terrestres y aéreos, además de distintas líneas investigativas que no habían logrado resultados concluyentes hasta los últimos días.

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Con la confirmación judicial de la identidad, la causa entra ahora en una nueva etapa, centrada en determinar cómo y en qué circunstancias se produjo la muerte.