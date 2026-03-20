Festejaba su cumpleaños en un patio de comidas, se intoxicó y descubrieron alimentos vencidos y falta de higiene

Un festejo infantil terminó de la peor manera en Resistencia: un menor debió ser hospitalizado tras una presunta intoxicación ocurrida en un patio de comidas, donde luego se detectaron alimentos vencidos, falta de higiene y utensilios en mal estado.

El hecho se registró cerca de las 19:40 de este jueves en un local gastronómico ubicado en la intersección de las avenidas Ávalos y Lavalle, donde una familia celebraba un cumpleaños con varios niños. Según el testimonio de la madre, rápidamente advirtieron que los alimentos no estaban en condiciones aptas para el consumo.

Alerta por comida en mal estado y posible ingestión de vidrio

La situación se tornó más grave cuando uno de los chicos aseguró que los chipás tenían “gusto feo”, lo que fue corroborado por los adultos presentes. En paralelo, detectaron que algunos vasos estaban dañados, lo que abrió la preocupación por una posible ingestión de fragmentos de vidrio.

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Minutos después, uno de los menores comenzó a manifestar dolor abdominal, lo que motivó un reclamo inmediato en el lugar. Ante la falta de respuesta de responsables del local, se dio aviso a las autoridades.

Intervino personal policial, el servicio de emergencias y agentes de Bromatología municipal, quienes realizaron una inspección en el sector gastronómico. El niño fue trasladado en ambulancia junto a su madre a un centro de salud para una evaluación más compleja.

Clausura del local y graves irregularidades

Tras la denuncia, inspectores municipales realizaron un procedimiento que derivó en la clausura del local gastronómico. Durante el operativo constataron venta de alimentos vencidos, deficiencias en la higiene y anomalías en la manipulación de productos.

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Además, detectaron que parte del personal no contaba con el carnet habilitante para la manipulación de alimentos, una exigencia obligatoria para este tipo de establecimientos.

Las autoridades labraron las actas correspondientes, aplicaron multas y colocaron la faja de clausura, mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades del caso.