De la desaparición al crimen: detuvieron a dos sospechosos por el presunto homicidio de Bernabé Navarro

El caso de Bernabé Navarro cambió de rumbo de forma drástica: tras el hallazgo del cuerpo en una zona rural de Villa Ángela, la Justicia avanzó con la detención de dos hombres de 21 y 35 años, sospechados de haber participado en el hecho, que ahora se investiga como “supuesto homicidio”.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía luego de una serie de operativos que permitieron reconstruir los últimos movimientos del hombre de 82 años, desaparecido desde el 31 de enero.

Hallazgos clave que orientaron la causa hacia un crimen

El avance en la investigación se produjo en inmediaciones de la ex ruta 95, donde personal policial desplegó un operativo conjunto. En ese sector, primero se encontraron la bicicleta y documentación personal de Navarro, elementos que resultaron determinantes para focalizar los rastrillajes.

Con la intervención del Departamento de Búsqueda de Personas y la División Canes, los trabajos se intensificaron y derivaron en nuevos hallazgos: prendas de vestir del hombre y, metros más adelante, el cuerpo sin vida, en una zona boscosa y en avanzado estado de descomposición.

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Tras el hallazgo, el fiscal de la causa se trasladó hasta el lugar y ordenó la intervención de peritos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF). En el sitio se realizaron tareas para preservar la escena y recolectar pruebas clave que permitan reconstruir lo ocurrido.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Resistencia, donde se realizará la autopsia, que será determinante para establecer la causa y la data de muerte.

Dos detenidos y una hipótesis de homicidio

Con los elementos reunidos durante los operativos, la Fiscalía dispuso la aprehensión de dos sospechosos, quienes ya fueron notificados en la causa caratulada como “supuesto homicidio”.

Si bien no trascendieron detalles sobre el rol de cada uno, la detención marca un punto de inflexión en el expediente y refuerza la hipótesis de un hecho violento.

De una búsqueda desesperada a una causa por homicidio

Navarro había sido visto por última vez el 31 de enero, cuando salió de su domicilio en Presidencia Roque Sáenz Peña. Su desaparición motivó un intenso operativo de búsqueda durante casi 50 días, sin resultados hasta los recientes hallazgos.

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El descubrimiento de sus pertenencias en la zona rural reactivó la investigación y permitió concentrar los esfuerzos en el área donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

Ahora, con dos personas detenidas, la causa entra en una etapa clave: la Justicia deberá determinar cómo ocurrió el hecho, cuál fue el móvil y qué responsabilidad tuvieron los implicados.