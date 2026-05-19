El menor acusado de asesinar al playero Bruno Bussanich en Rosario volvió a ser detenido este fin de semana, esta vez por portación de arma de fuego. El adolescente, identificado como M.D.G. y actualmente de 17 años, fue arrestado junto a otro joven armado tras una denuncia por disparos en la zona norte de la ciudad santafesina.

El operativo se realizó en el cruce de Colastiné y Blomberg luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones durante la madrugada del domingo. Allí, efectivos policiales interceptaron a tres jóvenes: dos menores de 17 años y un hombre de 20.

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Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con municiones, un cargador colocado con ocho cartuchos y otro cargador adicional con 12 balas. Tras la intervención judicial, la jueza Dolores Aguirre Guarrochena ordenó la prisión preventiva para los dos adolescentes hasta el próximo 17 de julio.

Prisión preventiva en el ex IRAR

La medida deberá cumplirse en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERJP), conocido anteriormente como ex IRAR. Los jóvenes fueron imputados por el delito de portación de arma de fuego de guerra en calidad de coautores.

Luego de la detención, la Policía realizó rastrillajes en la zona para intentar encontrar vainas servidas o daños provocados por los disparos denunciados por vecinos, aunque los resultados fueron negativos.

El antecedente por el crimen de Bruno Bussanich

El nombre de M.D.G. tomó notoriedad pública en marzo de 2024, cuando confesó haber asesinado al playero Bruno Bussanich en una estación de servicio de Rosario, en medio de una escalada de violencia narco que conmocionó a la ciudad.

En aquel momento, el adolescente tenía 15 años y la Justicia lo declaró no punible debido a su edad. Según la investigación, el crimen habría sido cometido por encargo del presunto narco conocido como “Chuky Monedita”.

Durante su declaración, el menor aseguró que recibió 400 mil pesos para ejecutar el ataque y afirmó que tenía la orden de dispararle “a cualquiera”. Bussanich fue la primera persona que encontró en el lugar.

El menor volvió a ser detenido en 2025

Aunque por el homicidio no quedó preso por ser inimputable, el adolescente volvió a ser arrestado en noviembre de 2025 durante un operativo en el que le encontraron 16 bochas de droga preparadas para su comercialización.

Además, la Justicia había dispuesto que fuera trasladado fuera de la provincia tras el crimen del playero, una medida que finalmente nunca se concretó.

LB/ML