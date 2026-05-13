Impactante escena en Rosario: cayó al vacío desde un cuarto piso y sobrevivió de milagro

Rosario fue el escenario de un episodio tan desconcertante como dramático. Un hombre cayó desde el cuarto piso de un edificio ubicado en la esquina de Dorrego y Tucumán, en pleno centro de la ciudad santafesina.

La caída, de una violencia extrema, terminó amortiguada por el capot de un móvil de la Policía de Santa Fe que, por circunstancias fortuitas, permanecía estacionado en el lugar. Ese impacto evitó un desenlace fatal y convirtió la escena en el centro de atención de decenas de vecinos y peatones, muchos de los cuales grabaron el momento con sus teléfonos. “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, dijo una de las vecinas a Telefé Rosario.

Quienes circulaban por la zona creyeron en un primer momento que asistían a un episodio delictivo. Sin embargo, con el correr de los minutos se confirmó que el protagonista era un residente del departamento 4C. El hecho se produjo este martes cerca de las 14.30 y generó alarma debido a la intensidad de los gritos y el conflicto previo, situación que derivó en llamados al 911 y en el despliegue policial.

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Voceros de la Policía de Santa Fe señalaron a Infobae que “el caso por el momento se investiga como caída de altura“. Además, precisaron: ”La persona herida, según los testimonios que se pudieron recabar incluido el de la pareja, presenta graves problemáticas de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó“.

En relación con la posibilidad de una pelea de pareja vinculada a un contexto de violencia de género, desde la fuerza provincial indicaron que “hasta el momento no hay indicios de una discusión previa, sí testimonios coincidentes en que esta persona se encontraba alterada“, informaron.

La investigación quedó en manos de la fiscal Mariana Prunotto, integrante de la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.

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Pocos minutos después del episodio llegaron al lugar distintos equipos de asistencia, entre ellos personal motorizado y una ambulancia del SIES. El hombre fue encontrado consciente sobre la vereda, con lesiones de distinta gravedad, y posteriormente derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde continuaba internado y bajo monitoreo médico.

El desplome, desde una altura superior a los 15 metros, provocó escenas de conmoción entre quienes observaron el episodio. “Pensamos que el colectivo había chocado cuando nos asomamos por el balcón y no: enseguida vimos que había una persona en el piso”, relató una vecina.

El patrullero que terminó amortiguando la caída había arribado previamente al edificio tras una denuncia vinculada a un posible caso de violencia de género y ya se encontraba detenido frente a la propiedad cuando ocurrió el hecho.

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Las grabaciones tomadas en el lugar descartaron, hasta el momento, las hipótesis de suicidio o de una agresión directa. Según las imágenes, el hombre intentaba volver a ingresar al balcón, pero no logró sostenerse con los brazos y terminó cayendo al vacío. Durante el descenso impactó contra otra estructura del edificio antes de terminar sobre el vehículo policial.

Distintos vecinos coincidieron en que, luego de la discusión y los gritos, se escuchó primero la rotura de un vidrio y más tarde el estruendo de la caída, mientras el hombre trataba de reincorporarse. Una mujer relató: “Le gritaron: ‘Dale’ porque se daban cuenta que con el propio peso no podía subir. Terminó cayendo directamente porque no se pudo agarrar”.

NG