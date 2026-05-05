Tragedia en el Paraná: un joven de 27 años murió de un disparo en la cabeza durante una jornada de caza

El operativo de caza de jabalíes terminó en tragedia este martes a la madrugada en la zona de islas del río Paraná, cuando Leandro Alegre, un joven de 27 años oriundo de Santa Elena, perdió la vida tras recibir un impacto de escopeta en la cabeza en lo que, según las primeras hipótesis, se habría tratado de un lamentable accidente. Aconteció en la isla El Damasio, ubicada en jurisdicción santafesina, frente a la costa de La Paz, donde se encontraba junto a cuatro amigos a bordo de una canoa cuando recibió el disparo fatal.

Personal de Prefectura Naval Argentina tomó intervención cuando los cuatro acompañantes arribaron a la costa de Santa Elena trasladando el cuerpo de la víctima en la embarcación.

Allí, la víctima fue identificada como vecino del barrio Fátima, en la localidad entrerriana de Santa Elena.

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El hecho, que ocurrió en la noche del lunes, ha conmocionado a la localidad de Santa Elena, de donde era vecina la víctima y sus cuatro acompañantes

En ese contexto, y debido a que el hecho ocurrió en territorio de la provincia de Santa Fe, la Justicia de esa jurisdicción tomó intervención y avanzó con las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido. Una comitiva de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó a la zona para realizar peritajes sobre la canoa y el equipo de caza, mientras que también se llevaron adelante tareas preliminares sobre el cuerpo.

Sumado a eso, por orden de la fiscal de Garay, María del Rosario Haeffeli, el cuerpo fue trasladado primero al hospital de Santa Elena y luego derivado a la Morgue de Oro Verde para la autopsia, con el objetivo de determinar con precisión la mecánica del disparo.

Además, los hombres que acompañaban a la víctima prestaron declaración testimonial en la sede de Prefectura Naval Argentina y permanecen a disposición de la Justicia mientras se investigan las responsabilidades.

Un jubilado hirió de gravedad a un florista tras disparársele un arma que llevaba en una bolsa

El hombre de 71 años hirió accidentalmente de un balazo a un conocido vendedor de flores de la zona cuando manipulaba una bolsa de tela donde escondía un arma de fuego.

Según se observa en las imágenes de vigilancia, el jubilado se encontraba en la vereda con Beto García, un florista muy querido en la comunidad. En un momento dado, el hombre mayor manipuló una bolsa blanca que llevaba consigo; al apoyarla o moverse bruscamente, el arma que estaba en su interior se accionó de forma accidental.

Así, la detonación impactó directamente en la pierna de García, quien cayó al suelo de inmediato ante el desconcierto de los testigos. El agresor, que utiliza bastón, recogió rápidamente la bolsa del suelo mientras otras personas se acercaban para asistir al herido y pedir explicaciones.

El florista sufrió una herida de gravedad en el fémur. Tras recibir las primeras curaciones en la vía pública por parte de transeúntes y personal de emergencias, fue trasladado de urgencia al hospital local. Debido a la complejidad de la lesión ósea y vascular, los médicos decidieron operarlo de manera inmediata.

Sin embargo, el autor del disparo, un comerciante de la zona, declaró ante la Policía que el arma se disparó al golpear el suelo tras caerse de la bolsa de tela. Ahora, su situación legal es complicada debido a la falta de documentación para el traslado del armamento. La UFID N° 1 de Mar del Tuyú intervino en el caso bajo las figuras de “lesiones graves culposas y portación ilegal de arma de fuego”.

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Así, la justicia ordenó el secuestro del arma para peritajes balísticos y la realización de un dermotest al jubilado para confirmar la mecánica del disparo.

MV