Durante las últimas horas el Gobierno Nacional incrementó a 8 millones la recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre Bruno Gentiletti, quien desapareció a los 8 años el 2 de marzo de 1997 en un balneario de Rosario y sobre el cual se cree que es un presunto caso de sustracción de menores.

En 2023 el Ministerio de Seguridad Nacional fijó una recompensa de $5 millones para quienes pudieran brindar datos útiles sobre el caso sin haber intervenido en el hecho delictual. Este lunes, el monto se elevó a $8 millones a través de la Resolución 411/2026 publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

Gentiletti fue visto por última vez cuando tenía 8 años en la zona de la costa de Rosario, provincia de Santa Fe, particularmente en el balneario "La Florida", en el barrio Alberdi. Aquel día el menor desapareció y a casi 30 años del hecho no se supo nada más de su paradero.

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Al no tener novedades a casi 30 años del hecho, la Fiscalía Regional de Rosario, a cargo de Damián Cimino, solicitó el pasado 20 de marzo, mediante un oficio, un incremento en la recompensa "debido al tiempo transcurrido y que hasta el momento no se ha recibido información útil".

En la resolución publicada a través del Boletín Oficial se remarcó que la búsqueda del menor arrojó resultados negativos en cuanto a la posibilidad de que se hubiera ahogado. Por el contrario, desde las primeras horas se barajó la posibilidad de que se tratara de un caso de sustracción de menores en el que habría sido víctima de una red de trata o una adopción ilegal.

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Luego de realizar una evaluación del caso, a 29 años del hecho, la cartera dirigida por Monteoliva elevó la recompensa a $8 millones para quienes brinden datos útiles para dar ahora con el adulto desaparecido. Será posible aportar información de manera telefónica a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

En el listado de niños y adultos buscados en Santa Fe se detalló que Gentiletti tenía 8 años al momento de la desaparición, y actualmente tendría 37 años. Sobre él, se detalló que tiene tez blanca, ojos verdes y tenía cabello rubio la última vez en la que fue visto.

"Las características físicas para buscarlo quedaron desactualizadas por el paso del tiempo. Pueden seguir siendo una pista válida una cicatriz de 3 cm en el omóplato derecho y el tabique de la nariz apenas desviado por una operación realizada 8 meses antes de su desaparición. En la imagen puede verse una foto del año 1997 y otra actualizada a partir de una técnica de progresión de edad que da cuenta de cómo sería su rostro", se detalló.

La desaparición de Bruno Gentiletti

Fue el 2 de marzo de 1997 cuando la familia Gentiletti, oriunda de Las Rosas, viajó 120 km para pasar el día en el balneario "La Florida", en la zona costera sobre el Río Paraná en Rosario. El grupo familiar llegó al lugar alrededor de las 11hs y unos 30 minutos después, la madre de Bruno, Marisa Olguín, se percató de la ausencia de su hijo de 8 años.

La familia destacó que al momento de la desaparición el menor había atravesado una cirugía reciente en ambos oídos de reconstrucción de membranas, además de que le tenía pánico al agua, por lo que indicaron que era poco probable que se hubiera metido al río por voluntad propia y se hubiera ahogado.

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A pesar de la indicación de la familia, los efectivos de la Policía y Prefectura se centraron en la hipótesis de ahogamiento, a pesar de que el cuerpo nunca apareció. Poco después, también se descubrió que el juez de la causa no notificó a Migraciones de la desaparición del menor e incluso la investigación se volcó sobre la propia familia.



A casi 30 años del hecho, el caso no tuvo más movimientos que el reciente aumento de la recompensa realizado a través de la Resolución 411/2026. Asimismo, las autoridades se encuentran utilizando un software de progresión de edad para proyectar cómo se vería actualmente Bruno a sus 37 años.

En el marco de la investigación, el caso pasó en 2020 al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se realizaron cruces de ADN con diferentes personas que dudaban de su identidad. No obstante, todos los resultados han sido negativos.

AS/fl