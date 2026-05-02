Cinco años sin respuestas y una pista inesperada: el giro en el caso Guadalupe

El 14 de junio de 2021 a las 19.20 Guadalupe Belén Lucero desapareció mientras jugaba en la vereda de una casa en el barrio 544 Viviendas, en la ciudad de San Luis. Tenía cinco años. Desde entonces, la causa avanzó entre hipótesis, rastrillajes y pistas que nunca lograron reconstruir qué ocurrió. Casi cinco años después, un nuevo dato sacudió el expediente y volvió a instalar el caso en la agenda nacional.

La familia materna de la niña pidió que se investigue al abuelo paterno, Roque Lucero, luego de que fuera imputado por abuso sexual gravemente ultrajante en otra causa. La presentación fue realizada por Yamila Cialone, madre de Guadalupe; Silvia Domínguez, abuela materna, y un tío de la niña, acompañados por la abogada Soledad Poma de Otaegui. El reclamo tuvo un doble objetivo: pedir explicaciones por no haber sido informados sobre esa imputación y exigir que la Justicia Federal evalúe si corresponde investigar al hombre en relación con la desaparición.

Poma de Otaegui, que además representa a las víctimas que denunciaron a Lucero por abuso, sostuvo que la novedad introduce un elemento que no puede quedar al margen. “Esto da un giro inesperado en la causa, si bien no podemos hacer una acusación por esta imputación, pero sí hace lugar a que podamos abrir una investigación”, dijo en diálogo con TN.

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La abogada aclaró que la familia no afirma que el imputado tenga responsabilidad en la desaparición de Guadalupe, pero remarcó que el antecedente obliga a revisar su rol y su eventual contacto con la niña. “Se puso en conocimiento del caso a Yamila y se abrió una puerta enorme. Si bien no estamos acusándolo por la causa de Guadalupe, no descartamos ninguna de las posibilidades”, agregó.

Según la información que trascendió, Roque Lucero fue imputado el 20 de abril pasado por un hecho denunciado en noviembre de 2024. La víctima es una menor con discapacidad y, de acuerdo con la abogada, la Cámara Gesell resultó positiva, lo que permitió avanzar con la formulación de cargos. El acusado no está detenido, pero tiene restricciones procesales, entre ellas la prohibición de salir de la provincia y la obligación de presentarse periódicamente.

El dato que más inquietó a la familia es que existiría una segunda denuncia en trámite por un hecho de características similares. Esa causa se encuentra en etapa de Cámara Gesell, por lo que todavía se aguardan medidas para determinar si también derivará en una imputación formal.

Silvia Domínguez cuestionó que la familia se haya enterado por los medios. “Nos enteramos por los medios de la imputación al abuelo de Guadalupe. Nunca tuvimos contacto con él ni sabíamos de esta situación”, expresó en declaraciones a El Chorrillero.

La abuela materna también apuntó contra la falta de conexión entre los expedientes. “Si existían denuncias por abuso, creemos que debería haber sido investigado como corresponde. En la Justicia Federal nos dijeron que no tenían conocimiento de esto”, afirmó.

Según los voceros, el planteo no busca convertir la nueva causa en una prueba directa sobre la desaparición, sino abrir una línea que, para la familia, nunca fue debidamente explorada. En ese sentido, Domínguez fue cuidadosa pero firme: “No estamos afirmando nada, pero si hay antecedentes de este tipo, queremos que se investigue. Y si no tiene nada que ver, que la Justicia lo determine”, amplió.

La abogada anticipó que solicitará formalmente ante la Fiscalía Federal que Lucero sea incorporado como objeto de análisis dentro del expediente por Guadalupe. “Entendemos que no fue investigado pese a ser el abuelo paterno, por eso vamos a pedir que se analice su posible vinculación o se descarte”, sostuvo.

El reclamo también apunta a una pregunta sensible para la familia: por qué un dato de esta gravedad no había llegado antes a la causa federal que investiga la desaparición. Según la querella, el fiscal federal no tenía conocimiento previo de esas denuncias. Para la familia materna, esa situación evidencia una falla en la articulación entre la Justicia provincial, que tramita las causas por abuso, y la Justicia Federal, que lleva adelante la investigación por la desaparición.

La relación del abuelo paterno con Guadalupe también será uno de los puntos que la familia pretende revisar. Domínguez explicó que el contacto se daba cuando el padre de la niña la retiraba los fines de semana, en el marco del régimen de cuidado. “El contacto era cuando el padre se la llevaba los fines de semana”, señaló.

A ese dato se suma otro elemento mencionado por la familia: Roque Lucero vivía en el barrio San Luis XXIII, una zona cercana al barrio 544 Viviendas, donde la niña fue vista por última vez. Para la querella, esa proximidad geográfica y el vínculo familiar justifican al menos una revisión formal dentro del expediente.

La causa por Guadalupe atravesó distintas hipótesis desde 2021. Se investigó la posibilidad de un secuestro, se realizaron rastrillajes, se analizaron testimonios y también se trabajó sobre la hipótesis de trata. Sin embargo, el expediente sigue sin una respuesta concreta sobre qué pasó con la nena aquella tarde.

Loan, otro misterio sin resolver

La desaparición de Loan Danilo Peña sigue sin respuesta, a pesar de que la investigación avanzó con detenidos y pruebas sobre el primer tramo del hecho. El niño de 5 años fue visto por última vez en un paraje rural de Corrientes, tras dirigirse con adultos a un naranjal, en una zona sin cámaras ni circulación frecuente.

Según la fiscalía, está acreditado que fue sustraído en ese lugar y que luego hubo maniobras para desviar la investigación. El fiscal general Carlos Schaefer reconoció que hasta el momento no pudieron acreditar “qué pasó ni por qué lo hicieron”. También sostuvo que, al día siguiente de la desaparición, se intentó plantar un botín para simular que el niño se había extraviado.

Además, se investiga el rol de quienes intervinieron en la primera semana de búsqueda, señalada como clave por posibles fallas y desvíos.

Con varios acusados procesados, el expediente avanza hacia el juicio. Sin embargo, el interrogante principal permanece abierto como en el caso de Guadalupe: qué pasó con Loan.