sábado 02 de mayo de 2026
POLICIA
¿QUÉ PASÓ?

Pelea e incendio en la cárcel donde está la mamá de Ángel

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Presa. Altamirano está alojada en el Instituto Penitenciario de Chubut. | cedoc

Una discusión entre internas derivó en un incendio dentro del Instituto Penitenciario Provincial de Chubut y generó momentos de tensión en el sector donde se encuentra alojada Mariela Altamirano, la madre de Ángel, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia.

El episodio ocurrió en el módulo 1 del establecimiento, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, donde cumplen detención mujeres. Según informaron fuentes penitenciarias, el fuego se originó a partir de un trozo de colchón de goma espuma que fue prendido durante una pelea entre dos reclusas.

El jefe del penal, Gabriel Araujo, explicó que el personal intervino de inmediato para controlar el foco ígneo y evitar su propagación. En un primer momento, la situación generó especulaciones por la presencia en ese pabellón de Altamirano, imputada por el homicidio de su hijo. Sin embargo, las autoridades aclararon que el incidente no tuvo relación con ese caso. “Todo fue producto de una diferencia entre dos internas alojadas en ese módulo”, afirmó Araujo.

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