Alerta Nati en Neuquén: buscan a una joven y a su bebé de 4 meses desaparecidos en Rincón de los Sauces

La Policía de Neuquén, en conjunto con la Fiscalía Única local, activó este fin de semana la "Alerta Nati" para localizar a Camila Belén Montesino, de 27 años, y a su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya. Madre e hijo desaparecieron el pasado viernes 1° de mayo en la localidad de Rincón de los Sauces, luego de ser vistos por última vez en la zona de las calles Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido. Ante la falta de contacto, las autoridades provinciales iniciaron una búsqueda intensiva que mantiene en vilo a toda la región.

Según el reporte oficial emitido por la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5, Camila Belén Montesino tiene 27 años, mide 1,60 metros, es de contextura robusta, tez blanca, ojos oscuros y cabello castaño claro. Al momento de su desaparición, se encontraba con su bebé, Carlos Amir Jeremy Araya, quien tiene apenas cuatro meses de vida, es de tez blanca, cabello rubio y ojos marrones.

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La investigación se centra actualmente en reconstruir los últimos movimientos de la mujer en el sector norte de la provincia. La justicia ha caratulado el caso como "presunta desaparición de personas" y ha dispuesto que todas las unidades operativas de la zona se sumen al rastrillaje.

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Qué es la Alerta Nati y por qué se activó

La gravedad del caso motivó la implementación inmediata de la Alerta Nati. Este sistema de difusión rápida fue creado en Neuquén en el año 2010, en memoria de Natalia Ciccioli, desaparecida en 1994. Su objetivo primordial es eliminar los tiempos de espera burocráticos y activar la búsqueda de menores de 18 años de manera instantánea ante la sospecha de una situación de riesgo.

Bajo este protocolo, la Superintendencia de Seguridad distribuye masivamente la fotografía y descripción de los buscados para que la comunidad pueda colaborar. En situaciones de alto riesgo el sistema se articula con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Cómo colaborar

Las autoridades han solicitado a la población máxima colaboración para dar con el paradero de Camila y Carlos. Cualquier persona que pueda aportar datos de relevancia o que crea haberlos visto puede comunicarse de manera inmediata a los siguientes contactos:

Teléfono de contacto directo: (299) 421-0369

Policía de Neuquén: 101 o a la comisaría más cercana.

Fiscalía Única local de Rincón de los Sauces.

La comunidad de Rincón de los Sauces y sus alrededores permanece atenta a cualquier novedad, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios para hallar a la joven y a su hijo.

GD / EM