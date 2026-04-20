A más de dos años y cuatro meses del crimen de Tomás Tello, el adolescente de 18 años que fue asesinado de una puñalada durante un ataque en patota en la localidad balnearia de Santa Teresita, la Justicia confirmó la fecha del juicio. En el banquillo de los acusados habrá siete imputados del grupo de 16 personas que estaban investigadas inicalmente, de las cuales dos llegan en libertad al debate oral.

El proceso se desarrollará en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores los días 25, 26 y 27 de noviembre de este año, según le confirmó a PERFIL Samanta Ferreira, mamá de Tomás. "No había lugares, se hablaba de que comience para el 20 de enero de 2027 pero el Dr. Miguel Ángel Pierri -que representa a la familia de la víctima- se negó junto por un tema de que ya llevamos mucho tiempo esperando", indicó la mujer.

Dos historias atravesadas por el dolor: el encuentro entre las familias de Tomás Tello y Cristian Ruiz Vega en una marcha en Santa Teresita

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"No me lo esperaba, y aunque sé que faltan varios meses, después de tanta espera y mucha ansiedad que ya nos confirmen fecha, lugar y horario para mí fue un peso enorme que se me fue", continuó diciendo Samanta, que al momento del asesinato de su hijo estaba embarazada. "Ahora estoy más tranquila. Solo me queda esperar que llegue el momento", expresó.

Tomás, que se dedicaba a la albañilería y era oriundo de Mar del Tuyú, fue atacado en la playa, durante la mañana de Año Nuevo de 2024, por un grupo de personas que en su mayoría eran vendedores ambulantes, supuestamente por una pelea previa. Luego, lo persiguieron hasta que lo acorralaron en el frente de una vivienda situada en Calle 44 y lo terminaron matando de una puñalada.

En la causa hay siete imputados con distintos grados de participación; cinco de ellos permanecen alojados en diferentes unidades del sistema penitenciario. "En un momento había 16 acusados, pero detenidos quedan cinco y hay dos en libertad que tienen que presentarse al juicio. También hay siete que fueron liberados y absueltos", detalló.

Los acusados por el crimen en Santa Teresita

El fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 11 de La Costa, elevó el caso a juicio el 8 de octubre pasado donde ratificó la imputación de Damián Kopelian, alias “Cope”, de 21 años, como presunto autor penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía” contra Tomás Tello.

Kopelian se encuentra detenido junto Nicolás Roberto Ochoa (27), acusado en calidad de partícipe necesario, en la Unidad Penitenciaria N° 6 de Dolores.

Los otros tres jóvenes a los que se les atribuye un rol similar en el caso son Carlos Amestoy (29), Lucas Carrillo (18) y Federico Gonzalo Brandán (22), que están bajo arresto en la Unidad Penitenciaria N° 5 de Mercedes, la N° 37 de Barker y la N° 9 de La Plata, respectivamente.

Por su parte, los dos adolescentes Dylan Morel (18) y Alexis González, están imputados por ser partícipes secundarios en el homicidio, pero llegarán al debate oral y público en libertad.

Además, el fiscal Gamaleri ya había solicitado el sobreseimiento total de Darío Espinoza, Aran Kopelian, Julián Cejas, Octavio Cejas, Diego Cejas, Iván Canaveri, Kopelian Avedis, Dylan Chávez y Carlos Flecha. La decisión se basó en no se habrían reunido las pruebas necesarias para comprobar su participación en el hecho.

El asesinato de Tomás Tello

El crimen del joven albañil tuvo lugar durante la mañana del 1° de enero de 2024, cuando fue atacado por el grupo de vendedores ambulantes en la zona de la playa de Santa Teresita. De acuerdo con la investigación, Tomás fue perseguido y agredido por una patota que lo golpeó. Finalmente, lo apuñalaron cuando alrededor de cinco personas lograron acorralarlo en el frente de una casa, provocándole heridas mortales.

Luego de la agresión, los testigos dieron aviso al número de emergencias 911 y, cuando la Policía llegó, vieron que Tello estaba tendido en el suelo y presentaba una herida de arma blanca en el tórax. Lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde falleció horas después.

En la reconstrucción del hecho, se utilizaron los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona y los videos grabados por las personas presentes en el lugar. Las pericias, en tanto, indicaron que Damián, más conocido como "El Cope", habría utilizado "un elemento cortopunzante de más de cinco centímetros de largo" con el que hirió de muerte a la víctima.

La autopsia arrojó que Tomás murió por “una herida punzocortante en la línea media de tórax con laceración de aurícula derecha, que provocó taponamiento cardíaco”. Acerca de las motivaciones sobre el hecho, no se descarta la posibilidad de que pudiera haberse tratado de un ataque planificado debido a una pelea previa que habrían tenido los acusados con el joven en una fiesta.

FP/fl