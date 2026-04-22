La Prefectura Naval Argentina abrió la inscripción a sus escuelas de Oficiales y Suboficiales: cuáles son los requisitos

La Prefectura Naval Argentina anunció la apertura de las inscripciones para ingresar a sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales, en el marco del ciclo lectivo 2027, destinado a aquellos jóvenes que busquen incorporarse a la fuerza.

Se realizará de forma online y se encontrará habilitada durante las próximas semanas. La documentación digital solicitada se puede encontrar de forma detallada en el sitio oficial dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La convocatoria que se lleva a cabo de forma anual, busca sumar perfiles para desempeñarse en labores vinculadas a la seguridad de la navegación, el control de las vías fluviales y la protección de los espacios marítimos nacionales.

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Los documentos obligatorios que deberán presentar los postulantes son: el DNI (Documento Nacional de Identidad), partida de Nacimiento, título de nivel secundario, constancia de título en trámite, constancia de alumno regular y antecedentes penales nacionales.

Prefectura Naval Argentina

El proceso de selección incluirá evaluaciones académicas, médicas, psicológicas y físicas. Desde la institución subrayaron la importancia de cumplir con todos los requerimientos exigidos para cada rango, a la hora de avanzar en cada etapa de evaluación eliminatoria.



Cuáles son los 5 requisitos para integrar a la Escuela de Oficiales y Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

Prefectura informó que se desarrollarán exámenes de manera simultánea en Posadas (Misiones), Corrientes (Corrientes), Paso de los Libres (Corrientes), Zárate (Buenos Aires), Comodoro Rivadavia (Chubut).

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Los 5 requisitos para ingresar a la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina

- Ser argentino nativo o por opción.

- Tener entre 17 y 22 años al momento del ingreso.

- Contar con estudios secundarios completos o estar cursando el último año.

- Aprobar exámenes académicos, médicos y de aptitud física.

- No registrar antecedentes penales

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Los 5 requisitos para ingresar a la Escuela de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

- Ser argentino nativo o por opción.

- Tener entre 18 y 25 años.

- Haber finalizado el nivel secundario.

- Superar evaluaciones psicotécnicas, médicas y físicas.

- Cumplir con requisitos de estatura y condiciones de salud.

Quienes ingresen a la Escuela de Oficiales recibirán una formación integral con orientación universitaria, que los habilitará a ejercer funciones de conducción dentro de la fuerza. Por su parte, los aspirantes a suboficiales obtendrán capacitación técnica y operativa para desempeñarse en tareas específicas de seguridad, control y asistencia.

Durante el período de formación, los cadetes y aspirantes reciben instrucción académica, entrenamiento físico y preparación profesional en áreas como derecho, navegación, seguridad marítima y protección ambiental.

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