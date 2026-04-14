Puerto Iguazú: Prefectura secuestró contrabando por $245 millones tras un enfrentamiento armado

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina protagonizaron un violento operativo de custodia fronteriza en la zona de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, que culminó con el secuestro de un cargamento ilegal valuado en más de 245 millones de pesos. El procedimiento incluyó un intenso intercambio de disparos y agresiones contra el personal de la fuerza federal.

El hallazgo y la huida de los sospechosos

El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.924 del río Paraná, en el sector conocido como Paraje Cantera. Durante un patrullaje fluvial de rutina, los efectivos detectaron un lanchón proveniente de la costa paraguaya cargado con bultos de gran tamaño.

Al notar la presencia de la patrulla policial, los tripulantes de la embarcación desembarcaron rápidamente en la costa argentina, abandonaron la carga y se dieron a la fuga, internándose en la densa vegetación de la zona.

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Ataque armado y personal herido

Al lugar arribaron refuerzos para asegurar el perímetro y la mercadería. En ese momento, el personal comenzó a recibir ataques desde ambos márgenes del río con disparos de armas automáticas, escopetas y piedrazos. Ante la situación, la Prefectura procedió a repeler la agresión bajo los protocolos de seguridad vigentes.

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Ante la magnitud del ataque, la Justicia Federal ordenó el repliegue de los efectivos hacia una zona segura. Fue durante esta maniobra que se registró una nueva ofensiva desde la costa paraguaya, en la cual una integrante de la Agrupación Albatros sufrió heridas. La uniformada fue trasladada de urgencia a un centro de salud local, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Detalle del cargamento secuestrado

Tras asegurar el área con la intervención de otras fuerzas federales y provinciales, los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia local para su inspección frente a testigos. El conteo final arrojó un total de 53 bultos que contenían: electrodomésticos, equipos electrónicos de alta complejidad, teléfonos celulares de diversas marcas, artículos de valor comercial sin documentación respaldatoria.

La suma total de lo decomisado supera los 245 millones de pesos. El caso quedó bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes, quienes iniciaron las actuaciones por contrabando y atentado y resistencia a la autoridad.