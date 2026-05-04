Camila Montesino apareció tras 72 horas: su bebé tenía droga en sangre

Luego de permanecer más de 72 horas desaparecida y tras el despligue de la "Alerta Nati", Camila Belén Montesino, de 27 años, se presentó en una dependencia policial de General Roca junto a su hijo, Carlos Amir Jeremy Araya, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la mujer acudió con su bebé de cuatro meses a la Comisaría 31 de esa ciudad. En el lugar también se encontraba otra mujer cuya identidad aún se intenta establecer, con el objetivo de determinar si tiene algún vínculo con su pareja actual, Guillermo Alan Amir Zumelzu (27), quien continúa desaparecido.

Bebé con droga en sangre: qué pasó con Camila Montesino

Hasta el momento no se definió la situación procesal de Montesino, quien permanece siendo entrevistada por las autoridades, pero se activó el protocolo de protección para el menor, luego de que estudios realizados en el hospital detectaran droga en sangre.

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Fuentes oficiales señalaron además que la mujer atraviesa una situación de “extrema vulnerabilidad”, en referencia a sus condiciones de vida.

La fiscal a cargo del expediente, Rocío Rivero, ordenó que tanto Montesino como el niño sean sometidos a evaluaciones médicas. Asimismo, informó sobre la aparición a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Juzgado de Familia de Rincón de los Sauces, con el fin de que se adopten las medidas correspondientes.

Luego de que se confirmara la localización de la mujer y el bebé, la Policía de la provincia dejó sin efecto el protocolo “Alerta Nati”, que se encontraba vigente para dar con su paradero. La mujer había aparecido antes por última vez en la localidad de Rincón de los Sauces, en Neuquén.

NG / EM