Recapturaron en Trelew a un asesino que se había escapado en pleno centro mientras lo atendía una psicóloga

Un delincuente, condenado a 15 años por homicidio agravado, fue recapturado en la ciudad de Trelew, Chubut, luego que en marzo protagonizara una insólita fuga al escapar en medio de una cita de atención con una psicóloga. Se trata de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, un peligroso personaje que fue noticia cuando esa vez que lo llevaron a atender evadió a su custodia y se arrojó del primer piso del consultorio, en el centro de Trelew, para luego escapar en una moto.

Cuando la policía reaccionó y activó el protocolo especial, ya era demasiado tarde y "El Loco" se había escapado. Lo cierto es quer Cárdenas consiguió permanecer prófugo durante dos meses, pero el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que el delincuente fue detenido en la mañana de este sábado 2 de mayo por agentes de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, mientras investigaban un robo.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, dando cuenta de la recaptura de Cárdenas.

Según la información dada por el funcionario en una rueda de prensa con medios chubutenses y recogida por el portal TN, la División Policial de Investigaciones de Trelew estaba haciendo dos allanamientos simultáneos poir denuncias de robos cuando dieron con Cárdenas.

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“Estábamos trabajando por una banda que estaba cometiendo varios robos, pero además teníamos el dato de que en algunos de los domicilios podía estar Cárdenas, porque era parte del grupo... Así irrumpió con el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) y los detuvieron inmediatamente”, detalló el funcionario.

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Aproximadamente a las 8 de la mañana los agentes encontraron al fugitivo en la calle Mamel y Pasaje Garibaldi del barrio Menfa. El diario Jornada informó que el condenado había ido a visitar a su novia, Karen Campuzano, una mujer que también estuvo condenada a tres años de prisión en 2018 por su participación secundaria en la violación y asesinato de Rosa Acuña, ocurrido en septiembre de 2018 en Trelew,

Iturrioz afirmó que todos los efectivos involucrados estaban satisfechos “de haberlo recapturado, sobre todo por la madre de la víctima (Cárdenas asesinó de un disparó en la cabeza a Alexis Sena, de 25 años, también en Trelew) que recibió la noticia con mucha felicidad”.

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Luego remarcó que Cárdenas “siempre estuvo en Trelew, es decir, estuvo en el valle”, reconociendo que pudo haber “estado algunos días en un alojamiento transitorio en Playa Unión. Teníamos el vehículo en el que se había intentado fugar; lo estaban arreglando para intentar salir de la provincia. Nunca pudo salir”.

Darío Fernando Cárdenas en las fotos que compartió la policía de Chubut

Quién es Darío Fernando “El Loco” Cárdenas

Darío Fernando “El Loco” Cárdenas fue condenado a 15 años de cárcel por haber asesinado de un disparo a Alexis Sena en 2021, en la ciudad de Trelew. Fue en el marco de una discusión, cuando Cárdenas sacó un arma y le disparó en la cabeza a Sena y escapó. Finalmente detenido, fue condenado por un jurado popular a la pena que cumplía cuando escapó

Tras cometer ese crimen logró escapar de la Justicia y permanecer prófugo durante los siguientes ocho meses por las autoridades hasta que lograron capturarlo en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

HM/HB