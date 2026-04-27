Un oficial de la Policía de la Ciudad murió este lunes por la tarde en el barrio porteño de Flores, luego de que un cartel de señalización cayera desde la Autopista 25 de Mayo tras el choque de dos camiones.

El hecho ocurrió en la intersección de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, a pocos metros de la Comisaría Comunal 7, donde la víctima prestaba servicio.

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Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo alrededor de las 16, cuando dos camiones impactaron contra una estructura metálica que sostenía los carteles de la autopista, en sentido hacia el centro porteño.

Como consecuencia del choque, uno de los carteles se desprendió y cayó fuera de la traza, directamente sobre la vereda donde se encontraba el efectivo, que recibió un fuerte golpe en la cabeza y murió en el acto. Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento del uniformado, que presentaba lesiones de gravedad.

Cómo fue el accidente

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, uno de los camiones perdió el control a la altura de la zona de Carabobo y chocó contra uno de los soportes del cartel. Un segundo vehículo, que circulaba detrás, también impactó la estructura y terminó provocando su caída.

El cartel cayó en el cruce de calles, justo debajo de la autopista, donde el policía cumplía funciones.

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Facundo, un vecino de la zona, relató que escuchó un fuerte estruendo y salió a ver qué había pasado. “Desde la terraza vi el cartel inclinado, casi por caerse. Cuando bajé, ya estaba en el piso y el policía debajo”, contó en declaraciones televisivas.

También describió que se trataba de un cartel verde con letras blancas, típico de señalización vial para indicar bajadas de la autopista.

Investigación y tránsito cortado

Tras el hecho, la zona quedó totalmente cortada al tránsito para permitir el trabajo de la Policía Científica y de los peritos viales.

Los conductores de los camiones fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se realizan las pericias para determinar responsabilidades.

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La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47, que ordenó que las pericias sobre los vehículos sean realizadas por la Policía Federal.

El trágico episodio generó conmoción entre los vecinos de Flores y reavivó las dudas sobre las condiciones de seguridad de las estructuras viales en la zona.

LB / EM