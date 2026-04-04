Brusco descenso para la banda de "los escaladores" en Villa Crespo: fueron del balcón al patrullero

Un ciudadano colombiano, dos chilenos y un ecuatoriano fueron arrestados este sábado en Buenos Aires, acusados de dedicarse al robo de viviendas y departamentos, usando como modo habitual el de trepar a través de frentes y balcones, para cometer asaltos en los barrios de Villa Crespo y Liniers.

Según las fuentes policiales que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas, el primer procedimiento se realizó en la calle Pieres al 300, donde agentes de la Policía de la Ciudad recibieron una alerta sobre dos personas que trataban de entrar por la fuerza a un domicilio. Uno de los arrestados es de nacionalidad colombiana y tiene 35 años; el otro es ecuatoriano y tiene 27 años.

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El segundo arresto se realizó en Darwin al 1200, Villa Crespo, donde la policía detuvo a un delincuente que intentaba escapar mientras su cómplice, que bajaba por los balcones, también fue capturado. Se trata de dos ciudadanos chilenos, de 18 y 23 años, que llegaron al lugar en un Ford Kunga, vehículo que tiene pedido de captura desde el 26 de febrero pasado por una causa de robo agravado a cargo de la Comisaría de Malvinas Argentinas. El edificio no mostraba signos de violencia, pero se encontraron herramientas para forzar el ingreso a los departamentos.

El magistrado que interviene en la causa ordenó los cuatro arrestos, el secuestro del vehículo y de las herramientas encontradas.

Proyecto para que los policías usen cámaras en sus chalecos

Claudia Neira y Federico Mochi, legisladores porteños de Unión por la Patria (UxP), presentaron un proyecto de ley para que los agentes de la Policía de la Ciudad incorporen cámaras corporales en sus chalecos de trabajo. Esta iniciativa, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, busca “dotar de herramientas tecnológicas adecuadas a la actuación policial con el objeto de mejorar la calidad de las intervenciones y generar registros objetivos de las interacciones entre agentes y ciudadanía”.

Los fundamentos del proyecto aseguran que “la implementación de los dispositivos deberá garantizar un período de capacitación para todos los agentes de la Policía de la Ciudad, así como un cronograma de adaptación, acompañado de evaluaciones del impacto del sistema. Asimismo, el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública, arbitra los medios necesarios a los fines de incorporar en el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad las capacitaciones correspondientes para la adecuada utilización de los dispositivos”.

Legisladora Claudia Neira

Neira remarcó que, en la Ciudad de Buenos Aires, “frente a la serie de eventos donde se observó el incumplimiento de los protocolos de uso progresivo de la fuerza, las cámaras son una herramienta clave”. La diputada porteña agregó que se priorizará, en una primera etapa, "el uso de dispositivos en contextos de alta sensibilidad social, donde el control es fundamental”, por ejemplo, barrios populares o manifestaciones públicas.

HM