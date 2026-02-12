Jorge Macri: “85% de la reducción de piquetes fue por la Policía de la Ciudad”

En medio del debate por los disturbios registrados durante la sesión en el Congreso, Jorge Macri aseguró que “el 85 o 90%” de los casi 3.900 cortes registrados en los últimos años “los interrumpimos solo con la Policía de la Ciudad”, y sostuvo que la reducción de los piquetes es “un logro compartido” con el Gobierno nacional. “Si yo diría en cantidad hicimos más nosotros, pero no se trata de comparar”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, quien remarcó que la clave fue “la decisión política” de “hacer cumplir la ley”. "Hemos logrado imponer una lógica de que se respeta y no se corta", sostuvo en en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Jorge Macri es administrador público, político, empresario y destacado miembro del Partido Propuesta Republicana. Es el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundó en 2022, junto a su primo Mauricio Macri, la fundación Creer y Crecer y participó en la creación del Partido Compromiso para el Cambio. Fue diputado provincial en el período 2005-2011, siendo el primer diputado provincial del PRO en la provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como intendente de Vicente López entre 2011 y 2023, renunciando en junio de 2023 para avanzar con su campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Además, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fue ministro de Gobierno entre el año 2021 y 2023.

A partir de que ayer, conjuntamente con la media aprobación de la reforma laboral, hubo una serie de disturbios. Yo no me quiero meter en el tema de los disturbios en particular, sino quiero tratar de elevar el debate e ir a la cuestión general. No cabe ninguna duda que la Ciudad de Buenos Aires era el epicentro de los cortes y de los piquetes que se hicieron de manera casi cotidiana durante, podríamos decir, una década.

Y tiene una explicación lógica, porque la Ciudad de Buenos Aires es el centro, el escenario, el espejo en el que se mira todo el país. Y no cabe ninguna duda de que en los últimos años estas situaciones se redujeron a su mínima expresión y normalmente la ex ministra de Seguridad nacional se asigna el mérito del cambio que hubo en estos dos años. Y me pregunto si es asignable ese cambio al Ministerio de Seguridad nacional o nuevamente tenemos este tema de nacional y local, o al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Creo que es un logro compartido. Después podemos discutir en qué porcentaje, pero es un logro compartido. Creo que tanto el Gobierno Nacional como nosotros tenemos la decisión -nosotros como gobierno, nuestros ministerios de Espacio Público, de Justicia, de Seguridad-. Yo, como jefe de Gobierno, tengo la misma decisión política.

Solo para compartir algunos datos: debe haber habido más o menos 3900 cortes o piquetes. De esos, el 85 o 90% los interrumpimos solo con la Policía de la Ciudad, o sea, sin que las fuerzas federales participen. Y en el otro 15% lo hicimos de manera conjunta, como ayer.

El Gobierno Nacional toma las inmediaciones del edificio del Congreso, en este caso, Casa Rosada en otro, y nosotros tomamos todo el perímetro, porque así acordamos trabajar. Con lo cual, si yo diría en cantidad hicimos más nosotros, pero creo que no se trata de comparar a ver quién hizo más. Creo que acá, trabajando en conjunto, hemos logrado imponer una lógica de que se respeta y no se corta.

Es una lógica que yo llevo a otros ámbitos: los desalojos, las casas usurpadas, los bienes usurpados. Hoy ya cumplimos 583 bienes privados devueltos a sus dueños. Este no era ni siquiera un tema de agenda, no estaba en la agenda ni mediática.

La cantidad de lugares usurpados a privados que hay en la Ciudad de Buenos Aires es todavía una incógnita, porque acabo de salir de una reunión en Soldati y vinieron cuatro vecinos a decir: “Firme, esta propiedad es mía, hace 20 años que la reclamo, nunca nadie hizo nada”. Y la verdad que no cambiaron las leyes, no cambió la Justicia, cambió la decisión política de nuestro gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de decir: lo que es de un privado hay que devolvérselo. Y además lo que se usurpa en general es un lugar donde se instala el mal.

Entonces yo creo que en el orden público, en lo que hace a las marchas, podemos tener un crédito compartido. No me molesta si son logros, bienvenidos. Ahora, eso lo hemos sostenido también en manteros. Hoy se cumple un año de haber sacado 5000 manteros del centro comercial de Flores, ahí en avenida Avellaneda. Estuve hablando con los comerciantes. Cambió el barrio. ¿Y qué hubo? Decisión política. Y no es que lo sacamos dos días: lo sacamos y no vuelven más.

Entonces, hacer cumplir la ley es lo que nos va a permitir convivir en libertad. No hay posibilidad de ser libre sin cumplimiento de la ley y sin orden, porque desde que dejamos de ser monarquías en el mundo o feudos, lo que nos organiza es la Constitución y un conjunto de leyes que es el contrato social de convivencia. Y quien no la respeta no respeta al otro, y sin eso no se puede vivir. Y yo estoy comprometido en hacer cumplir la ley porque eso le da libertad a los ciudadanos de bien.