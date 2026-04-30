Batalla en Bajo Pueyrredón: Un policía baleado y siete detenidos en una protesta por la muerte de un joven

Un enfrentamiento entre la policía y los asistentes al velorio de Tomás Orihuela se desató este miércoles a la tarde en barrio Bajo Pueyrredón, sobre la Ruta Nacional 19, en la ciudad de Córdoba. El joven de 19 años fue encontrado sin vida dentro de una celda de la dependencia policial días antes.

Como resultado de los incidentes, un policía resultó herido de bala en el muslo izquierdo y otros dos efectivos sufrieron lesiones durante los violentos incidentes que estallaron.

El fiscal Raúl Garzón confirmó este jueves que siete personas fueron detenidas —seis mayores y un menor— acusadas de agresión calificada y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Sin embargo, precisó que quienes efectuaron los disparos con armas de fuego aún no fueron identificados y continúan siendo buscados.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.40 en la intersección de la calle Ciriaco Ortiz y la Ruta Nacional 19, cuando personal policial intentaba liberar la calzada bloqueada por manifestantes.

Disparos desde la multitud

En ese contexto, comenzaron a escucharse detonaciones provenientes del grupo de manifestantes. Un sargento del Grupo Especial de Operaciones Tácticas (Geot) recibió un disparo en el muslo izquierdo y un patrullero lo llevó al Hospital de Urgencias, donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

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Un segundo efectivo sufrió una lesión en la pantorrilla al recibir un golpe con el taco de un cartucho. Un tercero fue alcanzado en la cabeza por un cascotazo. Los tres recibieron atención médica.

Tras los disparos, se solicitó la intervención del Escuadrón de Tareas Especiales Rurales (ETER) y se reforzó la presencia policial en toda la zona. Testigos describieron escenas de corridas, quema de cubiertas y pedradas sobre uno de los principales accesos a la Capital provincial.

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, brindó precisiones a Cadena 3: "Hay dos policías heridos, uno de arma de fuego en el muslo izquierdo; el otro tiene una lesión en la rodilla producida con un taco de cartucho. Están fuera de peligro". Más tarde se sumó el caso del tercer uniformado lesionado.

Operativo preventivo y una aclaración oficial

Quinteros informó que en los últimos días se produjeron ocho aprehensiones relacionadas con los disturbios en la zona, a las que se suman las cinco realizadas el propio miércoles. Pidió a quienes protagonizaban los tumultos que depusieran su actitud y aclaró: "No nos consta que sean los familiares de Orihuela quienes hayan promovido esto".

La Ruta Nacional 19, que estuvo cortada durante los incidentes, fue reabierta al tránsito este jueves. Las autoridades montaron un operativo policial especial para la noche del miércoles ante el riesgo de nuevos disturbios.

La muerte de Tomás Orihuela

Tomás Orihuela tenía 19 años y había recuperado su libertad tras cumplir una condena en la Cárcel de Bouwer por integrar una banda a la que se la señala como especialista en robo y comercialización de celulares. El fin de semana del 26 y 27 de abril fue detenido dos veces por policías de la zona, quienes indicaron que en el sistema aparecía con pedido de captura vigente. Esas órdenes, al parecer, ya estaban sin efecto. La Justicia investiga por qué continuaban activas.

Orihuela fue trasladado a la Comisaría Sexta, ubicada en la avenida 24 de Septiembre. En la noche del sábado 25 de abril fue encontrado sin vida dentro de una celda de la dependencia policial. Luego de tareas de reanimación, fue derivado al Hospital Eva Perón, donde murió el lunes 27.

La autopsia y la investigación judicial

Esta mañana se confirmó que inician una investigación para determinar la autoría de la difusión no autorizada del informe de autopsia del joven que murió en una comisaría de Córdoba. Es por presunta comisión del delito de violacion de secretos y entorpecimiento funcional ocurrido en el marco de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela.

Se trata de una actuación de oficio tendiente a determinar el origen de la difusión no autorizada del informe preliminar de la autopsia que fue publicado en el dia de la fecha.

El informe forense estableció que la causa de muerte fue "encefalopatía hipóxica debido a asfixia mecánica por ahorcadura". El cuerpo no presentaba golpes.

La causa está a cargo del fiscal Andrés Godoy, quien espera las conclusiones finales de la autopsia y estudios complementarios. La investigación también apunta a determinar por qué el joven estaba alojado en una celda de comisaría en lugar de ser trasladado a la alcaidía penitenciaria, como es el procedimiento habitual.

La abogada de la familia, Marta Rizzotti, confirmó los resultados forenses pero señaló que se aguardan informes complementarios. La letrada reclamó que se investigue si Orihuela "fue instigado a suicidarse" y calificó su detención como "una privación ilegítima de la libertad". También exigió el análisis de los teléfonos celulares de los efectivos policiales.Hasta el momento, la investigación no tiene detenidos ni personas formalmente imputadas. La Policía Judicial interviene en la causa.