La muerte de Rocío Alvarito: un testigo complicó al novio

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito, la joven de 25 años que murió tras caer de un segundo piso en La Plata, sumó en las últimas horas un nuevo testimonio que podría agravar la situación judicial de su pareja, Marcos Ariel García, el único imputado en la causa.

Se trata de un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata que fue una de las primeras personas en llegar al edificio de calle 47 y Diagonal 76, donde ocurrió el hecho el pasado 29 de enero. Ante la fiscalía, el hombre aseguró que Rocío todavía estaba con vida y “respirando con dificultad” cuando arribó al lugar.

Según su declaración, García tenía sangre en la ropa, estaba “alterado” y, mientras la joven permanecía gravemente herida, buscaba “la llave porque se quería ir a trabajar”. El testigo también aportó un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: afirmó que el acusado “estaba buscando el celular de Rocío”.

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Ese elemento tomó relevancia luego de que peritos lograran desbloquear el teléfono de la víctima y encontraran videos grabados por ella misma minutos antes de caer al vacío. En las imágenes, incorporadas al expediente, la joven denunciaba una situación de violencia de género y mostraba lesiones en su cuerpo.

Ahora se conoció además un tercer video filmado por Rocío en el que se observa cómo intenta escapar por la cama en medio de un clima de desesperación dentro del departamento.

En una de las grabaciones ya difundidas, la joven apuntaba con la cámara hacia García y repetía: “Ahí está el violento”. También mostraba una puerta rota y marcas en su brazo mientras lloraba y hablaba con la voz quebrada.

Para los investigadores, los registros refuerzan la hipótesis de que Rocío atravesaba una situación de violencia previa y que habría intentado escapar por el balcón. La defensa del imputado, en cambio, sostiene que la joven se arrojó por sus propios medios y que García intentó impedirlo.

La causa continúa caratulada como “abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada”, aunque la familia de la víctima reclama que el expediente sea recaratulado como femicidio.