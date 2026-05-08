Quién es el acusado de intentar abusar a una nena de 9 años y matar a su madre a puñaladas

Esteban Lorenzo Amarilla sigue prófugo y es intensamente buscado por la Policía luego de haber sido acusado de intentar abusar sexualmente a una niña de 9 años y matar a la madre de la menor, Yolanda Cáceres, cuando intervino para proteger a su hija. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Los Polvorines y, según las primeras pericias, se supo que la víctima recibió al menos tres puñaladas.

Amarilla tiene 26 años y, de acuerdo al testimonio de la nena ante los investigadores, apareció acostado sin ropa en su cama, en medio de la madrugada del jueves, cuando ella también estaba desnuda. “Me tapó la boca para que no gritara y me dijo que me vistiera”, dijo la chica que, después de salir de su habitación encontró el cuerpo de su madre tirado en el piso de la cocina, rodeado de sangre.

"Me tapó la boca para que no grite": asesinaron a una mujer que defendió a su hija de 9 años de un intento de abuso

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El acusado vive a cinco cuadras de la vivienda en la que residían Yolanda y su hija, en la calle Velázquez al 4100 del mencionado partido de Malvinas. Según los registros, es de nacionalidad paraguaya y trabaja en la construcción, por lo que se buscan testigos para dar con su paradero, especialmente aquellos que lo habrían visto en las inmediaciones del lugar en el que ocurrió el crimen.

Trascendió que el imputado conocía a la mujer porque era la pareja de su mejor amigo, pero cuando rompieron la relación no había regresado al barrio hasta esa noche. Una vecina, que tiene un comercio en la zona, relató que "nunca lo había visto" y que la víctima era "una excelente persona, que vivía para su hija" por lo que intentó defenderla cuando el joven apareció en su casa y manoseó a la menor.

Los investigadores creen que el sospechoso aprovechó un momento en el que estaba lloviendo fuerte para supuestamente entrar al domicilio por una ventana y perpetrar el ataque. En ese momento fue descubierto por la mujer, a quien asesinó de tres puñaladas y golpeó en el rostro. Después, habría escapado del lugar con dos celulares.

La nena salió corriendo bajo el diluvio y le pidió ayuda a dos personas que pasaban en bicicleta. Primero ante ellos, y después frente a la Policía, contó que ya había visto antes al hombre porque lo había identificado como un "amigo" de su mamá. "Me desperté y estaba desnudo al lado mío, me estaba tocando", afirmó.

Tras el asesinato, diferentes personas se congregaron con carteles en la puerta de la propiedad y con mensajes en redes sociales exigiendo justicia por ambas. “Otra vez la inseguridad y nadie hace nada. ¿Cómo le explicás a una nena de 9 años que no va a volver a ver a su mamá? ¿Cómo le borrás todo lo horrible que vio y vivió anoche? Justicia por Yolanda", fue una de las publicaciones que circularon.

Crimen en Los Polvorines: qué reveló la autopsia

Según el parte policial, el atacante habría utilizado un cuchillo tipo Tramontina para asesinar a Cáceres, el cual fue encontrado en la escena del crimen con manchas de sangre. Más tarde, los resultados preliminares de la autopsia arrojaron que la mujer tenía dos cortes en el cuello y uno de ellos afectó la ateria carótida y fue mortal, porque terminó provocándole la muerte.

También presentaba una herida de arma blanca por encima de la clavícula y un fuerte golpe en la cabeza. La causa fue caratulada inicialmente como "Homicidio" y la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género, con la fiscal de turno Lorena Carpovich.

La niña pasó un día en la casa de una vecina para la que trabajaba su mamá hasta que las autoridades lograron contactar a su familia. Tras ser revisada por personal médico, finalmente quedó a resguardo de su tía.

FP