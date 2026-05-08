Los vecinos de la localidad bonaerense de Los Polvorines siguen conmocionados por el crimen de Yolanda Cáceres, una mujer de 52 años que fue asesinada cuando defendió a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual. El caso se conoció luego de que la niña saliera corriendo bajo la lluvia en la madrugada de este jueves para pedir ayuda, después de escapar de su casa.

Fuentes del caso indicaron que el relato que hizo la nena ante la Policía fue clave para la reconstrucción del hecho. El principal sospechoso fue identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, un joven de 26 años que se desempeña como empleado de construcción y que vive a cinco cuadras del domicilio de las víctimas. Según pudo saber este medio, hasta el momento permanece prófugo.

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Cuando los efectivos llegaron hasta el lugar, ubicado en la calle Velázquez al 4100, de la mencionada localidad del partido de Malvinas Argentinas, se encontraron con un grupo de personas que se había acercado hasta allí. Al revisar la propiedad hallaron el cuerpo de Yolanda, que yacía en el piso y presentaba varios signos de violencia, con lesiones compatibles con un arma blanca.

La mujer tenía dos cortes en el cuello, otro cerca de la clavícula y lastimaduras en la cabeza, producto de al menos tres puñaladas y golpes que le habría dado el agresor. Se cree que Amarilla logró entrar a la casa a través de una ventana, pero el dato aún no fue confirmado de forma oficial. Sin embargo, los agentes observaron que la puerta de adelante estaba entreabierta y la llave había quedado puesta del lado de afuera.

La víctima del crimen, Yolanda Cáceres, y el sospechoso, Esteban Amarilla.

En el interior, dieron con un cuchillo tipo Tramontina con manchas de sangre, que fue secuestrado para que se le practiquen las pericias correspondientes. Se trata del arma que podría haber sido utilizada por el presunto asesino, que es intensamente buscado por efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas y personal del Grupo Táctico Operativo.

La causa fue caratulada como "homicidio" y está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 descentralizada del mencionado partido del noroeste del Gran Buenos Aires, con la fiscal Lorena Carpovich de turno. Entre las primeras medidas, ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el camino que realizó el sospechoso y dar con su paradero.

“Me tapó la boca para que no gritara”

En su declaración, la nena relató una parte de lo sucedido durante la secuencia que terminó con el crimen de su mamá. En su testimonio, dijo que en medio de la noche el agresor la despertó; allí se dio cuenta que estaba desnuda y que el joven estaba acostado sin ropa en su cama. “Me tapó la boca para que no gritara”, fue una de las frases que trascendió del terrible relato ante los investigadores.

"Después me dijo que me tenía que vestir", prosiguió la niña. Luego, el agresor le pidió que esperara cinco minutos antes de salir del cuarto, y cuando finalmente dejó la habitación vio el cuerpo de su mamá tirado en el piso de la cocina, con sangre alrededor.

Brutal crimen en Los Polvorines.

Ante la desesperación, escapó de la casa y pidió ayuda a los vecinos que estaban en el lugar. Poco después llegó la Policía para iniciar los procedimientos y averiguaciones y asistir a la víctima. La nena fue revisada por personal médico y quedó bajo el cuidado de su tía, hermana de la mujer asesinada.

Mientras se desarrolla el trabajo para dar con Amarilla, algunas personas que residen en Los Polvorines se manifestaron en las redes sociales, donde reclamaron que el hecho no quede impune. “Hoy otra vez la inseguridad y nadie hace nada. ¿Cómo le explicás a una nena de 9 años que no va a volver a ver a su mamá? ¿Cómo le borrás todo lo horrible que vio y vivió anoche? Justicia por Yolanda", escribió una usuaria.

“Nos están matando, nos están violando, nos tocan a una y nos duele a todas. Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija" y “Que triste, que Dios traiga consuelo a esa nena y se haga justicia. Encuentren a ese malnacido”, fueron otros de los comentarios publicados. Asimismo, en la puerta de la vivienda de Cáceres aparecieron carteles amarillos exigiendo el esclarecimiento del crimen.

FP

LT