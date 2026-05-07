Crimen de Paulina Lebbos: el doloroso descargo de su hija tras la absolución de los acusados

Con un mensaje cargado de dolor, la hija de Paulina Lebbos reaccionó a la absolución de los acusados por el crimen de su mamá, ocurrido en Tucumán hace 20 años. A través de un mensaje en las redes sociales, Leticia Victoria Nieva apuntó contra el Estado y expresó el vacío que le deja una causa que aún no condenó al autor material del femicidio: “Es vivir con dos ausencias: la de mi mamá y la de la verdad”.

Este miércoles, la Sala 3 de la Cámara Penal Conclusional absolvió a Víctor César Soto, expareja de Paulina y padre biológico de Leticia, y a Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk —exsecretario privado del entonces gobernador José Alperovich—, por falta de pruebas. El primero llegó al juicio imputado por "homicidio agravado" de la estudiante de Comunicación Social; el segundo, por "encubrimiento agravado".

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Tras conocerse la decisión judicial, Nieva publicó un extenso descargo en una historia de la red social Instagram. “A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue”, escribió al comienzo del mensaje. “Y hoy, otra vez, eso quedó sin respuesta. No alcanza con decirlo. No alcanza con que exista un fallo, una decisión, un cierre escrito”, agregó.

En otro tramo de la publicación, describió el impacto emocional que le produjo el veredicto: “El cuerpo no entiende de eso, el sistema nervioso no archiva. Queda todo. La pregunta, la bronca, la sensación de injusticia que no baja. Queda esa certeza incómoda. No buscaron hasta el final, no investigaron, destrozaron las pruebas y entonces todo vuelve al cuerpo”.

Paulina Lebbos fue asesinada el 26 de febrero de 2006, cuando tenía 23 años

“Esta mezcla de enojo y tristeza que no tiene un lugar claro dónde ir. No es solo lo que pasó, es lo que sigue pasando. La vida de una mujer vale menos, su muerte se diluye en expedientes, su historia se fragmenta, se desgasta, se abandona”, continuó, sobre una causa que atravesó diversas irregularidades y por la que fueron condenados exfuncionarios policiales y judiciales por alterar pruebas.

El cuerpo de Paulina fue hallado a la vera de la ruta provincial 314, a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán, varios días después de haber estado "desaparecida" cuando salió a bailar con una amiga a un boliche de la capital provincial. Su brutal femicidio y las irregularidades posteriores generaron un sismo mediático y político en torno al exgobernador Alperovich.

En el texto que compartió en la plataforma digital, donde se observa una foto junto a su mamá cuando tenía cinco años, agregó: “Es tener que convivir con algo que no cierra, que vuelve una y otra vez a lo mismo, que no termina, que no tiene respuesta. Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad. Y el cuerpo lo registra todo”.

El descargo en redes sociales de Leticia Nieva, hija de Paulina Lebbos

En el cierre del mensaje, dejó una serie de preguntas dirigidas al Poder Judicial y político: “'Aprender’ con ausencias y con la forma en que la vaciaron de sentido. Hoy no puedo ordenar esto, es inentendible. Solo puedo decirlo así. Me duele, me enoja, el cuerpo no se adapta a la impunidad. ¿Quién fue? ¿A quién protegen? ¿Por qué ella?”.

Luego del asesinato de su madre, Leticia fue criada por su abuela y por sus tías. Fue adoptada por una amiga de Paulina y decidió cambiarse el apellido; actualmente vive en Río Negro y es profesora de Danzas Clásicas y de Danza Contemporánea.

El crimen de Paulina Lebbos

Los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica absolvieron a Soto y Kaleñuk al considerar que la Fiscalía no llegó a alcanzar el nivel de certeza necesario para dictar una condena. El fiscal Carlos Sale pedía prisión perpetua para el primero de ellos, pero en el caso del hijo del exsecretario de Alperovich admitió que "no se pudo acreditar su participación en el supuesto encubrimiento o descarte del cuerpo".

El rol de los agentes y jefes policiales tras el crimen en 2006 también fue cuestionado y fue juzgado en dos procesos, años atrás. Entre los principales condenados por maniobras de encubrimiento y falsificación están el exsecretario de Seguridad tucumano Eduardo Di Lella, los exintegrantes de la cúpula policial Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, y el extitular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito.

A principios de este año, Virginia Mercado, la amiga con la que Paulina había ido a bailar aquella madrugada, reconoció haber mentido durante la investigación después de que se detectaran una serie de contradicciones entre lo que dijo al inicio de la causa y lo que declaró en el juicio de 2018, como los horarios de salida del departamento y el lugar donde tomaron un remís.

FP/ML