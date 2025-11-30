Internaron de urgencia a José Alperovich tras una complicación gastrointestinal

José Alperovich, exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual a su sobrina, fue internado de urgencia este domingo y sometido a una cirugía en el Hospital Italiano, luego de presentar un cuadro de malestar gastrointestinal. El dirigente político peronista—que cumple prisión domiciliaria en su lujoso departamento de Puerto Madero— debió ser trasladado tras la aparición de síntomas que derivaron en una intervención en un centro de alta complejidad.

Alperovich había iniciado el cumplimiento de su pena en el penal de Ezeiza, pero en junio obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, a los 70 años. Desde entonces permanece bajo control electrónico mediante una tobillera en el edificio donde reside.

Según indicaron fuentes periodísticas, la operación estuvo vinculada a “síntomas compatibles con apendicitis”, aunque el diagnóstico definitivo aún no fue confirmado. La intervención no estaba programada. En un primer momento, su entorno atribuyó el malestar a un cuadro de nervios vinculado a su situación judicial y al "estrés de los últimos días", pero el dolor se intensificó hasta requerir atención médica urgente.

Marianela Mirra y José Alperovich

El episodio ocurrió a pocos días de su casamiento con Marianela Mirra, celebrado el jueves pasado en el edificio donde cumple la prisión domiciliaria. La ceremonia fue íntima y sin acceso a la prensa, aunque se filtraron imágenes tomadas desde el exterior.

Alperovich fue condenado por nueve hechos de agresión sexual cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 contra su sobrina, quien trabajaba bajo sus órdenes cuando él era senador nacional. El Tribunal determinó que existió abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, dos hechos en grado de tentativa y seis episodios con acceso carnal, todos mediando intimidación y abuso de poder, de dependencia y de autoridad. El fallo, dictado por el juez Juan Ramos Padilla, dispuso la prisión efectiva y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

