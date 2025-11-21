Ranking de intendentes y senadores: quiénes tienen la peor imagen

CB Consultora, la empresa de Cristian Buttié, publicó los resultados de las encuestas de imagen de intendentes y senadores nacionales luego de las elecciones legislativas nacionales del pasado del 26 de octubre.

Por un lado, el análisis de imagen de los principales jefes comunales de la provincia de Buenos Aires dejó en el podio a un intendente de Juntos por el Cambio y a dos de Unión por la Patria (UxP), mientras que entre los peores valuados se encuentran tres de peronismo.

En cuanto a los 72 integrantes de la Cámara Alta, los tres mejores posicionados se dividen entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA), el opositor del peronismo y un senador "peronista con peluca". Quienes reunieron peor imagen se dividen entre el bloque de UxP, el radicalismo y el espacio de Encuentro Federal.

Quiénes son los intendentes peor valuados

El sondeo de valoración de intendentes bonaerenses se realizó entre el 4 y el 8 de noviembre, e incluyó 14.193 casos distribuidos en los 24 municipios más poblados del conurbano, con un promedio de entre 525 y 719 entrevistas por distrito.

Según los resultados, los tres intendentes con peor valoración en el GBA son Fernando Moreira (General San Martín), con 42,7% de imagen positiva; Pablo Descalzo (Ituzaingó), con 42,9%; y Damián Selci (Hurlingham), que llega al 43,8%.

El ranking de imagen de los principales intendentes bonaerenses en noviembre.

Por el contrario, el primer lugar de los intendentes mejor valuados lo ocupa Jaime Méndez (San Miguel), que lidera la medición con un 64,3% de imagen positiva. En segundo lugar, aparece Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con un 63,6%, y el tercer puesto queda para Federico Achával (Pilar), quien alcanza un 60,7% de aprobación entre sus vecinos.

El jefe comunal que más creció respecto de la medición anterior fue Jaime Méndez, por segunda vez consecutiva, que sumó +2,1% en su imagen positiva. En contraste, Fernando Moreira registró la caída más pronunciada del mes, con un descenso de -3,7% en su nivel de aprobación.

Cómo miden Javier Milei, Cristina Kirchner y Axel Kicillof en los principales municipios bonaerenses

La medición de CB consultora también analizó la imagen de Javier Milei, Cristina Kirchner y Axel Kicillof en los 24 municipios principales de la provincia de Buenos Aires.

En el mapa político del conurbano bonaerense, el gobernador bonaerense aparece como el dirigente con mejor desempeño en términos de imagen pública: encabeza las mediciones en 16 municipios, lo que lo posiciona como la figura con mayor aceptación. Detrás se ubica el Presidente de la Nación, que lidera en 7 distritos, mientras que la expresidenta se impone en 1.

La encuesta de CB Consultura analizó cómo miden los principales dirigentes nacionales en el Gran Buenos Aires.

Según el sondeo, Kicillof alcanza su pico de imagen positiva en Florencio Varela, donde llega al 48,3%, y su nivel más bajo se observa en San Isidro, con 25,6%. En el caso de Cristina, su mejor desempeño se registra en La Matanza, con un 48,9%, mientras que el valor más bajo de aprobación también se da en San Isidro, donde cae al 20,6%.

Por su parte, Milei obtiene su imagen más alta en Vicente López, con 48,8%, y la más baja en Florencio Varela, donde apenas alcanza el 25,5%.

Quiénes son los senadores nacionales peor valuados

Un nuevo sondeo sobre la imagen de los senadores nacionales demostró las diferencias entre sus niveles de aprobación. Con altos niveles de desconocimiento, los tres senadores con el mejor diferencial de imagen son Francisco Paoltroni (Formosa), que volverá a integrar el bloque de La Libertad Avanza, con una aprobación del 19,4% y un rechazo del 24,1%. Sergio Uñac (San Juan), de UxP, reunió 9,4% de imagen positiva, 14% de negativa. Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), peronista cercano al oficialismo, reunió una valoración positiva del 11,2% y un rechazo del 16,2%. Aunque sus diferenciales siguen siendo negativos, son los mejor posicionados en relación con el resto del Senado.

CB consultora midió la valoración de los 72 senadores nacionales.

En el otro extremo, tres senadores presentan los mayores diferenciales negativos son Oscar Parrilli (Neuquén) de UxP, con un diferencial del 41,4, Martín Lousteau (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de la Unión Cívica Radical, con – 38,3%, y Juan Carlos Romero (Salta), del partido de Miguel Ángel Pichetto, con – 36,7%.

Desde el mes anterior, la senadora que más mejoró su diferencial de imagen fue Sonia Rojas Decut (Misiones), que responde al exgobernador de misiones, Carlos Rovira, con un aumento de +4,4 puntos porcentuales. En cambio, la mayor caída correspondió a Silvia Sapag (Neuquén), del Movimiento Popular Neuquino, que perdió – 5,7 puntos.

Además, el sondeo indagó sobre el grado de conocimiento de los senadores a nivel nacional. La cifra más llamativa corresponde a Nora del Valle Giménez (Salta), del UxP, quien tiene un 85,5% de respuestas “No sabe / No contesta”, lo que indica que la mayoría de la población encuestada no la identifica.

