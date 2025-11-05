miércoles 05 de noviembre de 2025
Encuesta: quiénes son los gobernadores e intendentes con mejor y peor imagen tras las elecciones legislativas

CB Consultora difundió este miércoles su encuesta mensual sobre la imagen de los gobernadores e intendentes de Argentina. Quiénes lideran el ranking, quiénes cayeron y quiénes sorprendieron con su crecimiento.

Encuesta de CB Consultora sobre imagen de gobernadores e intendentes
Encuesta de CB Consultora sobre imagen de gobernadores e intendentes | CB Consultora

La empresa de Cristian Buttié, CB Consultora, difundió este miércoles los resultados de la primera encuesta nacional de imagen de gobernadores e intendentes luego de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 3 de noviembre, abarcó 17.965 casos en las 24 jurisdicciones del país y 9.949 en los municipios, con un margen de error estimado entre 3 y 4 puntos porcentuales.

Milei se reunió con 20 gobernadores y mostró una foto de unidad para avanzar con las reformas

Los gobernadores con mejor y peor imagen de Argentina

Tabla Gobernadores

Según el informe, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabeza el ranking con un 61,5% de imagen positiva.

Imagen Gustavo Valdés

Lo sigue en gobernador de San Luis, Claudio Poggi, con un 60,4%,

Imagen Claudio Poggi

En tercer lugar aparece el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con 59,8%.

Imagen Osvaldo Jaldo

En el otro extremo, los mandatarios con menor nivel de aprobación fueron Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,3% de imagen positiva.

Peores 1 - Alberto Weretilneck

Seguido por Axel Kicillof (Buenos Aires), con 47,4%.

Peores 2 - Axel Kicillof

Y Ricardo Quintela (La Rioja), con 48%.

Peores 3 - Ricardo Quintela

El estudio también señaló que el gobernador Gustavo Sáenz (Salta) fue quien más creció en comparación con la medición anterior, al registrar una suba de 4,9 puntos en su imagen positiva.

Más creció 1 - Gustavo Sáenz

En cambio, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) experimentó la mayor caída, con una baja de 4,2 puntos.

Más cayó - Maximiliano Pullaro

Los intendentes con mejor y peor imagen de Argentina

Tabla Intendentes

En cuanto a los intendentes, el mejor posicionado fue Ulpiano Suárez, de Mendoza Capital, con 60,8% de aprobación.

Mejor Intendente 1 Ulpiano Suárez

Lo sigue Jorge Jofré (Formosa Capital), con 60,3%,

Mejor Intendente 2 Jorge Jofré

Y Eduardo Tassano (Corrientes Capital), con 59,2%.

Mejor Intendente 3 Eduardo Tassano

Los jefes comunales con peores registros fueron Pablo Grasso (Río Gallegos), con 36,2% de imagen positiva.

Peor Intendente 1 Pablo Grasso

Lo sigue Walter Cortés (Bariloche), con 36,7%.

Peor Intendente 2 Pablo Cortés

Y Armando Molina (La Rioja Capital), con 36,9%.

Peor Intendente 3 Armando Molina

En tanto, el intendente Roy Nikisch, de Resistencia, fue el que más creció respecto al mes anterior, con un incremento de 2,9 puntos.

Intendente más creción Roy Nikisch

Por el contrario, Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, registró la mayor caída, con una baja de 3 puntos.

Intendente más cayó Walter Vuoto

