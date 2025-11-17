Ranking de intendentes: luego de las elecciones, así queda el poder político en cada departamento

El mapa político cordobés dejó atrás la última contienda electoral, pero la disputa por la legitimidad sigue en marcha. Este mes, varios intendentes lograron números que los consolidan como referentes departamentales, mientras otros quedaron en el fondo de la tabla.

Entre los que se destacan con los mejores diferenciales de imagen de toda la provincia aparece el villamariense Eduardo Accastello con 20,4%, Oscar Santarelli (Villa General Belgrano) con +18,7%, Carlos Ciprián (Sinsacate) con +18,8% casi empatados con Marcos Ferrer (Río Tercero) con un notable +18,6%, y Gian Lucchesi (Las Higueras) con +16,6%. Todos ellos no solo lideran en sus territorios, sino que quedan bien posicionados en la pulseada por la construcción provincial.

En ese contexto, el relevamiento mensual de CB Consultora termina de ordenar el tablero pos-electoral y exhibe contrastes marcados entre departamentos: liderazgos robustos, intendentes que crecieron de manera acelerada y otros que ingresan en zonas de desgaste.

Departamento por departamento: quiénes suben y quiénes caen

COLÓN

Federico Zárate (Jesús María) vuelve a encabezar (+13,6%). Le siguen Paola Nanini (Colonia Caroya, +11,0%) y Ezequiel Lemos (Río Ceballos, +10,9%). En el otro extremo, Adela Arning (Mendiolaza) cae a -4,3%. Pablo Cornet (Villa Allende) no logra sostenerse y muestra la caída más fuerte del mes (-4,2%).

RÍO CUARTO

El mejor diferencial es para Gian Lucchesi (Las Higueras, +16,6%), seguido por Maximiliano Rossetto (Santa Catalina–Holmberg, +11,0%) y Jorge Marino (Adelia María, +10,3%). Franco Suárez (Sampacho) marca la caída más pronunciada (-4,0%).

SAN JUSTO

Lidera Sebastián Demarchi (Morteros, +12,9%), con Mauricio Actis (Brinkmann, +12,4%) y Gerardo Cicarelli (Miramar, +11,8%) detrás. La señal de alarma la enciende Germán Baldo (Freyre), con una baja de -4,9%.

MARCOS JUÁREZ

Agustín González (Cruz Alta, +13,5%) se ubica arriba. Lo siguen Patricia Delsoglio (Isla Verde, +10,0%) y Mario Bacelli (Camilo Aldao, +8,3%). Sara Majorel (Marcos Juárez) sufre el mayor derrumbe del departamento (-5,2%).

JUÁREZ CELMAN

El mejor desempeño lo logra Ariel Dalmasso (Carnerillo, +14,3%). Gastón Bravo (Olaeta) y Natalia Bellón (La Carlota) completan el podio. Eduardo Pizzi (General Deheza) muestra la caída más fuerte (-4,3%).

UNIÓN

Rodolfo Margherit (Justiniano Posse, +14,8%) encabeza un mes sólido. Cristina Salvay (Laborde) y Claudia Godoy (San Marcos Sud) le siguen. Luis María Trotte (Monte Maíz) registra el mayor retroceso (-4,9%).

RÍO SEGUNDO

Con un diferencial de +14,6%, Leopoldo Grumstrup (Pilar) lidera. Diego Viano (Luque) y Fernando Ruiz Díaz (Pozo del Molle) completan el top 3. Ruiz Díaz también es el que más cae (-4,9%).

TERCERO ARRIBA

Marcos Ferrer (Río Tercero, +18,6%) aparece entre los mejores de toda la provincia. Mariano Galfré (James Craik) y Gonzalo Querro (Corralito) lo acompañan. Santiago Reyneri (Tancacha) tiene la baja más fuerte (-4,6%).

GRAL. SAN MARTÍN

El liderazgo es para Eduardo Accastello (Villa María, +20,4%), el valor más alto del mes. Ignacio Tagni (Villa Nueva) y Raúl Mariscalchi (Arroyo Cabral) completan el podio positivo. Nicolás Morellato (Ausonia) cae -4,1%.

PUNILLA

Pablo Alicio (La Cumbre, +11,3%) encabeza, seguido por Germán Coraza (Huerta Grande, +10,1%) y Jorge Soria (Villa Giardino, +9,9%). Celeste Furmston (Los Cocos) tiene la caída más marcada (-4,1%).

REGIÓN SIERRAS

Oscar Santarelli (VGB, +18,7%) domina la zona, seguido por Marcos Fey (Malagueño) y Julio Gantus (Villa Rumipal). El mayor crecimiento, sin embargo, es para Natalia Contini (Anisacate, +3,4%). Marcos Torres Lima (Alta Gracia) registra el retroceso más fuerte (-4,8%).

REGIÓN SUR

Javier Riberi (Jovita, +14,8%) lidera, seguido por Carolina Ayraudo (Melo) y Antonella Lamberti (Buchardo). Ayraudo es además la que más cae (-3,6%).

REGIÓN TRASLASIERRA

Ricardo Martín (Serrezuela, +12,3%) domina un mes estable. Le siguen Sergio Cufré (Villa Sarmiento) y Ramón Funes (La Paz). La caída más fuerte es la de Carlos Oviedo (Cura Brochero, -4,3%).

REGIÓN NORTE

Carlos Ciprián (Sinsacate, +18,8%) vuelve a ubicarse entre los mejores de Córdoba. Daniel Kieffer (Villa Santa Rosa) y Andrea Nievas (Deán Funes) lo acompañan. Cecilia Garay (Villa del Totoral) tiene la mayor caída (-3,4%).