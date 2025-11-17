Rebaja de impuestos en Córdoba: qué pasa con el revalúo, el Inmobiliario, Ingresos Brutos y el Automotor

El ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, dio este lunes precisiones sobre la rebaja de impuestos, como el Inmobiliario e Ingresos Brutos, establecida en el Presupuesto 2026.

Impuesto Inmobiliario

El funcionario explicó que “41% de ese 1.200.000 cuentas que tiene el inmobiliario provincial van a tener esta baja que puede ir hasta el 25%, es decir, de 0 a menos 25”. y que “hay un 11%, además que se suma, que va a recibir un mismo cedulón entre 2026 y 2025”.

“De esta manera podemos decir que 52% de todas las cuentas del inmobiliario van a tener un descuento de hasta el 25%”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

También aclaró que “las situaciones tienen que ser comparables”. “Eso va a ocurrir entre el cedulón 2026 y el cedulón 2025, si en el 2025 tenía el descuento contribuyente cumplidor del 30%, y mantengo esa situación en 2026. “Si hice pago único en 2025 y hago pago único en 2026, o pagué en cuota en 2025 y pagué en cuota en 2026”, ejemplificó.

“Las situaciones tienen que ser comparables y además no tienen que haber aparecido en la propiedad metros extras, no tiene que haber aparecido una pileta”, recalcó.

Las otras “dos condiciones” para que aplique esa rebaja es que sea “el único inmueble del contribuyente”, y que sea “una valuación de hasta 124 millones de pesos”.

“En cuanto a la dispersión geográfica, un 35% de esos inmuebles, que son aproximadamente 490.000, están en la capital, y después sigue Punilla con alrededor del 10%. O sea hay una concentración alta en esos dos departamentos”, precisó Acosta.

También se refirió al “15,7% de los inmuebles que van a tener un aumento que va a ser del 29%”. “¿Y por qué decimos 29%? No es caprichoso, es lo que estimamos que sea la inflación durante el año 2025. Y ahí es donde se aplica una suerte de tope o de cota. Es decir, en lo que tiene que ver con valor de la propiedad por alícuota, encontraríamos que la obligación impositiva sería mayor, pero en 29% de aumento opera justamente un techo. Ningún cedulón 2026, insisto, frente a condiciones que son comparables, va a tener un aumento superior al 29%”, detalló.

Revalúo

Al ser consultado sobre si había un revalúo de los inmuebles y si eso estaba excluido de la rebaja, Acosta fue categórico: “Todos los años cuando se determina la obligación impositiva, se determina cuál es el valor de los inmuebles. En los años anteriores se trabajaba con un valor inicial que se había establecido en el año 2018, y como empezaron a ser años de alta inflación, se trabajaba con un coeficiente de equidad inmobiliaria, el famoso CEI. Ahora que entramos en un período de mayor estabilidad, hubo tiempo para que Rentas pueda trabajar el valor de la propiedad sin el CEI. Eso no lo hicimos solos, hubo muchas reuniones con gente de la CEDUC, con gente de la Cámara de Inmobiliarios, lo cual obviamente deja tranquilo al equipo técnico”.

Y luego completó al asegurar que la rebaja impositiva fue realizada sobre el valor del revalúo: “Todo esto que estuvimos repasando ya tiene en cuenta lo que pasó con el valor de las propiedades”.

Inmobiliario Rural

“En Córdoba hay una tradición de alcanzar por consenso cuánto va a ser el Impuesto Inmobiliario Rural. ¿Por qué? Porque el 98% de lo que se recauda, fondea el fideicomiso de desarrollo agropecuario. No es el 100% porque es un impuesto, entonces no podríamos ceder a este fideicomiso el 100%, pero con el sector agropecuario se trabajó mucho para el año que viene y también para este año”, aseveró.

Sobre el descuento del 5% para propietarios productores que trabajen sus campos, el ministro sostuvo que “sumar este descuento que se agrega al de buenas prácticas agropecuarias tuvo más que ver con un pedido justamente de la mesa (de enlace)”.

Ingresos Brutos

“Para Ingresos Brutos se anunciaron varios beneficios. Uno tiene que ver justamente con una rebaja de la alícuota reducida para los pequeños comerciantes, que pasa del 3,5 al 2,5. Es una medida muy amplia, va a alcanzar el 64% del padrón de agentes inscriptos en Ingresos Brutos bajo la categoría comercio”, afirmó.

“Pero también el presupuesto contempla un anuncio que había hecho el gobernador hace algunos meses, que es un nuevo esquema de promoción industrial también para los pequeños establecimientos industriales, para aquellos que facturen hasta 3.200 millones de pesos durante el año 2025 y hay una pequeña condición a cambio de esa alícuota de ingresos brutos cero, que es que tienen que invertir el 1,2% de sus ingresos, que al momento de evaluarlo es una medida relativamente de muy fácil cumplimiento”, recordó.

Acosta aclaró que la rebaja en este impuesto “no beneficia a un supermercado”. “En el comercio, el tope de la facturación para tener el beneficio es 88.100.000 pesos”, añadió.

Impuesto Automotor

“En Automotor no habrá novedades, vamos a tomar la tabla de ACARA. No hay cambio en las alícuotas, con lo cual el cedulón va a depender de qué pasó con el movimiento de precios de marcas y modelos”, informó cuando se le consultó sobre el Impuesto Automotor.

Sellos

“En el impuesto a los sellos no hay cambios, y esto fue una conversación del viernes y también del fin de semana, digo, por supuesto que vamos a escuchar reclamos, lo que estamos destacando es este camino que inicia la provincia”, remarcó Acosta.

Y luego comparó: “La provincia de Córdoba, en relación a ingresos brutos, que es este impuesto tan discutido, y siempre que tengo oportunidad lo cuento, tiene la alícuota efectiva promedio más baja entre las provincias grandes, Y probablemente a todo el mundo le gustaría que sea menor, pero ya estamos en una posición que es bien competitiva en relación a Buenos Aires, a Santa Fe, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Y el gobernador con esto, insisto, inicia un camino, entiende que era el momento oportuno para anunciar estas medidas”, concluyó el ministro.