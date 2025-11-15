En línea con el Panal: Passerini profundiza ajuste en gasto público y reestructura el Gabinete

El Palacio 6 de Julio atraviesa un contexto político y administrativo complejo. En este marco, las próximas semanas habrá reestructuración y un nuevo ordenamiento fiscal de cara al 2026.

El resultado electoral adverso de las últimas elecciones legislativas, especialmente en la Capital, cayó mal en los principales despachos del palacio municipal y del Panal, lo que precipitó los tiempos.

La derrota revivió críticas internas hacia la gestión; se profundizaron los cruces por la falta de ayuda concreta de parte de la Provincia a la gestión de Passerini. Cabe recordar que este debió soportar fuertes recortes de Nación, principalmente en materia de Transporte y de ayuda social.

Por tal motivo, se prevén más ajustes en materia de gasto público y un mayor control en las erogaciones, en sintonía con lo anunciado por el gobernador Martín Llaryora.

La Municipalidad adelantó algunas de las nuevas políticas de reducción de gasto con la baja de partidas destinadas al alquiler de inmuebles utilizados para oficinas públicas. Sin embargo, el eje central de la nueva política se concentra en el ordenamiento interno y el control estricto del presupuesto.

Funcionarios cercanos a Passerini indican que, por el momento, los cambios estructurales tocarán a las segundas líneas de gestión. Se proyecta una reestructuración que implicará que algunas subsecretarías pasen a la categoría de dirección general, y ciertas direcciones generales se reduzcan simplemente a direcciones.

Asimismo, hay funcionarios que siguen bajo la lupa. Funcionarios que —según explican— no muestran compromiso con la gestión y que prefieren el anonimato a tratar de exhibir una gestión eficiente.

Las áreas consideradas "intocables" y esenciales para el vecino, mantendrán su estructura, entre ellas Salud, Educación y Ambiente que ya sufrió una fuerte reestructuración meses atrás. Es una de las que mayor partida dispone y se apuntará a resultados más visibles.

Lorenzatti, el encargado del ordenamiento.

Esta semana el intendente Daniel Passerini retomó progresivamente sus actividades al frente del Ejecutivo Municipal tras 15 días y después de someterse exitosamente a una intervención quirúrgica, para la extracción de tejido canceroso en la próstata.

En su ausencia, la figura del secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, se consolidó como un factor de ejecución en el gabinete. Fue el propio Lorenzatti quien convocó a una reunión de los principales funcionarios. El mensaje que se bajó, obviamente con la venia de Passerini, fue claro y contundente: “Cuidemos el gasto, se acabaron cualquier tipo de viajes o eventos”.

Los cuatro pilares en que se encolumnará la gestión serán barrido, limpieza, alumbrado y bacheo. La importancia de Lorenzatti se extendió más allá del ordenamiento interno y fue una pieza clave en la reciente operación financiera que le dio aire a la gestión.

La Municipalidad de Córdoba informó la colocación de títulos de deuda en el mercado local por 70.000 millones de pesos, alcanzando el monto máximo estipulado. El propio Lorenzatti destacó el apoyo y “la confianza en el municipio de los bancos e inversores, quienes ven en la ciudad una jurisdicción que cumplirá con sus obligaciones. Para la gestión es un respaldo muy importante en un contexto de crisis en la actividad económica a nivel nacional”, enfatizó. Este éxito financiero fue respaldado por el agente de calificación de riesgo Moody’s Local Argentina, que describió que las calificaciones de la Municipalidad reflejan sus “fortalezas crediticias y su tendencia a presentar márgenes operativos positivos”.

El informe subraya los “significativos esfuerzos en materia de racionalización del gasto” durante los últimos ejercicios, lo que permitió alcanzar un superávit primario en los últimos dos años, manteniendo niveles de deuda moderados en comparación con otras jurisdicciones.

La Municipalidad de Córdoba colocó títulos de deuda por $70 mil millones

Malestar por anuncio del aumento del boleto

En algunos despachos del Panal no cayó bien que el anuncio del aumento del boleto se hiciera el mismo día que la agenda provincial y nacional resaltaba el ordenamiento fiscal de Córdoba, anunciado por Llaryora.

Según se informó, el incremento es de un 8,8 por ciento con lo que el pasaje pasó de valer $1.580 a $1.720. Desde el Municipio argumentaron que el último aumento había sido en mayo de este año y que, en estos cinco meses, los costos operativos del sistema se incrementaron más de un 30 por ciento, producto del aumento de los combustibles, los insumos y los salarios.

Además remarcaron que la ciudad debió hacerse cargo de los costos en el marco de un fuerte ajuste de partidas nacionales al transporte público.