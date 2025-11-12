La Municipalidad de Córdoba colocó títulos de deuda por $70 mil millones

La Municipalidad de Córdoba informó que colocó títulos de deuda en el mercado local por 70.000 millones de pesos, “el monto máximo estipulado”.

El secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, sostuvo que “representa la confianza de los bancos e inversores en el municipio, quienes entienden que la ciudad va a cumplir con sus obligaciones, como lo ha hecho siempre”.

“Para la gestión es un respaldo muy importante en un contexto de crisis en la actividad económica a nivel nacional”, enfatizó.

Calificaciones

“Las calificaciones de la Municipalidad de Córdoba reflejan sus fortalezas crediticias y su tendencia a presentar márgenes operativos positivos”, describió la calificación de Moody’s Local Argentina, agente de calificación de riesgo, respecto al Título de Deuda.

Y luego completó: “Ha realizado significativos esfuerzos en materia de racionalización del gasto durante los últimos ejercicios fiscales, alcanzando un superávit primario en los últimos dos ejercicios, y los niveles de deuda resultan moderados en comparación con otras jurisdicciones”.

CBA Taxi: la app cordobesa que se registró para ser legal y convertirse en alternativa a Uber, Cabify y Didi

Títulos de deuda

Desde el municipio capitalino señalaron que “los fondos de los Títulos de Deuda 2025 Serie II equivalen a $70 mil millones” y que “tendrán utilidad en compromisos financieros que Córdoba Capital debe afrontar en el corto y mediano plazo, la ejecución de obra pública y la prestación de servicios”.

A fines de septiembre la Municipalidad abonó con fondos propios la cuarta cuota de la deuda contraída en moneda extranjera en 2016, por un monto de 22,8 millones de dólares.

Cabify acelera en Córdoba: se anotó en el nuevo registro de apps mientras Uber sigue en boxes

Títulos de Deuda 2025 Serie II

Además el municipio precisó que los títulos “tendrán un plazo de 15 meses y se amortizarán en tres cuotas: el 25% en los meses 13 y 14, y el 50% en el mes 15”.

“El título devengará una tasa de interés variable (TAMAR) más un margen, pagaderos mensualmente. El título podrá ser suscripto e integrado en efecto o en especie, mediante la entrega de las letras del tesoro Serie LI y LII”, detalló.

“Contará con una cesión en garantía de los flujos provenientes de la recaudación relacionada a la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, categoría de grandes contribuyentes (tipo 3)”, concluyó el comunicado oficial.