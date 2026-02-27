“No tengas miedo, decí la verdad”: el desgarrador pedido del padre de Paulina Lebbos

En marco de la audiencia por el crimen de Paulina Lebbos, el padre de la víctima le pidió a quien supo ser su amiga que diga la verdad. “No tengas miedo, decí la verdad”.

"No puede ser que los asesinos de Paulina, los encubridores, los testigos falsos, los abusadores de autoridad, los incumplidores de deberes de funcionarios públicos sigan caminando libremente entre nosotros. Vas a reivindicarte, Virginia. Por favor, te lo ruego por la memoria de Paulina, por tu amiga. Sabemos cómo te quería. Por favor, decí la verdad. Decí la verdad”, agregó angustiado.

Virginia Mercado declaró nuevamente en el juicio por su amiga y ratificó su postura, “yo no sé más”. Según consta en la causa, Mercado habría sido la última persona en ver con vida a la víctima. Esa era la hipótesis inicial hasta que, en diciembre pasado, admitió que había mentido tras quedar expuestas inconsistencias en su declaración.

A partir de esa confesión, fue imputada por encubrimiento agravado y quedó a la espera de que se resuelva si podrá acceder a un juicio abreviado, lo que implicaría una eventual reducción de la pena a cambio de asumir su responsabilidad penal.

Qué pasó con Paulina

El 26 de febrero de 2026, Paulina salió a bailar junto con Virginia y Jimena Mercado y Alejandro Aramayo al boliche “Gitana”, en San Miguel de Tucumán para celebrar que había aprobado una materia.

Al volver, las amigas y compañeras de la carrera de Comunicación Social compartieron remís en la zona del ex Abasto. Después de esto Paulina (23) seguía viaje a la casa de Víctor César Soto (44), su ex pareja y padre de su hija. Pero ella nunca llegó a destino.

Estuvo desaparecida durante 13 días y su cuerpo fue encontrado al costado de la ruta 341, en la zona de Tapia, con indicios que fueron calificados como tortura seguida de muerte.

Desde entonces la causa está impune. Ya hubo tres juicios, el primero fue en 2013 y condenaron por encubrimiento a Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina, comisario y policías de Raco, respectivamente.

En 2018, se llevó a cabo un segundo juicio que duró un año y contó con más de 200 testigos, 32 careos y 30 imputados por falso testimonio. La mayoría de los condenados fueron altos funcionarios del poder tucumano, acusados de encubrimiento.

En diciembre de 2021 la Justicia de Tucumán condenó a seis años de prisión al ex fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, por encubrimiento agravado en la investigación del crimen de Paulina.

En todos estos años, recién la semana próxima serán juzgados los principales sospechosos por el crimen, Víctor César Soto y Sergio Hernán Kaleñuk. Soto fue pareja de la víctima y padre de la hija que tenían en común. Kaleñuk, en tanto, es hijo de quien fuera secretario de José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado por abuso sexual.

El comienzo del juicio oral había sido fijado para el lunes 2 de marzo. No obstante, Alberto advirtió que la audiencia se postergó al 9 de marzo a raíz de un reciente reemplazo en la fiscalía. “Sigue funcionando esta estructura de impunidad”, sostuvo, y agregó que “lo hacen todo a la sombra”.

Fue en el marco de este proceso que Alberto Lebbos fue citado de declarar: “Yo le quiero pedir a Virginia, en nombre de lo que ella ha dicho, de la amistad que la unía con mi querida Paulina, mi amada hijita, que diga la verdad. Si ella tanto la quería y eran tan amigas ¿Cómo se puede olvidar estos acontecimientos tan impactantes? Que diga la verdad".

“Esta señora no ha pedido disculpas. En mi casa también nos enfermamos, también se me murió hace un año y medio mi hijita Marisa de un cáncer por estas situaciones porque las familias sufren terriblemente porque queda una bomba atómica por estas circunstancias de esta estructura de encubrimiento. Yo le pido por favor a Virginia si está amenazada que diga, que dé una explicación, no puede decir que no se acuerda. ¿Cómo no se va a acordar de un hecho tan impactante? ¿No se acordaba al año siguiente o a los dos años o a los tres años?”, agregó.

Sin embargo, Virginia sostuvo su declaración, “Primero quiero decir que desde que conocí a don Alberto por esta terrible circunstancia fue muy bueno conmigo, muy bueno. Yo me encariñé muchísimo con él, siempre lo respeté, siempre lo admiré por todo lo que hizo, lo que hace. Yo todo lo que pude haber sabido de Paulina lo declaré su señoría. Yo no sé más. Ella me dejó en el departamento y siguió viajé y no sé más, no sé más. No sé quién lo hizo. Por eso digo todo lo que yo pude haber sabido lo declaré, nada más”.

El padre de la víctima recordó que Virginia ya había cambiado la declaración que hizo en la comisaría, donde habría contado episodios de violencia en los que Soto tomó del cuello a Paulina, pero que luego negó sistemáticamente. "Sigo conmocionado por todo lo que está pasando", cerró Alberto.

La principal hipótesis que se maneja es que Virginia Mercado haya sido extorsionada por los involucrados en el asesinato, del cual el principal sospechoso es el hijo de José Alperovich.

José Alperovich ocupó la gobernación de Tucumán durante tres períodos consecutivos, entre 2003 y 2015, etapa en la que concentró un poder político determinante y construyó una estructura de fuerte influencia en la provincia. En 2024 fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado y actualmente cumple arresto domiciliario en Puerto Madero.

Su figura quedó marcada no solo por esa condena, sino también por las persistentes sospechas que lo vincularon con maniobras de encubrimiento en el crimen de Paulina, un caso que durante años expuso las zonas más oscuras del poder tucumano.

El pasado jueves 26 se hizo una marcha en conmemoración a los 20 años de la muerte de Paulina y en reclamo de justicia.

RG