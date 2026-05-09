Condenan por abuso sexual a un exfuncionario, pero no irá preso

El exdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) Carlos Alberto Debiaggi fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber abusado sexualmente de una empleada del organismo en agosto de 2019, dentro de una oficina del edificio ubicado sobre la avenida Belgrano al 1700, en el barrio porteño de Monserrat.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la Capital Federal, integrado por las juezas Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez y el juez Nicolás Tosselli, que consideró al exfuncionario de 79 años responsable del delito de abuso sexual simple. Además de la pena en suspenso, los magistrados le prohibieron mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y fijaron una indemnización de tres millones de pesos a favor de la mujer. También ordenaron que realice el Taller de Integridad Sexual Educativa de la Fundación Fepais.

Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 13 de mayo.

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Durante el juicio intervino la Fiscalía General N°8, representada por el fiscal general Marcelo Colombo y los auxiliares fiscales Miguel Yivoff y Martín Dupetit.

En su alegato, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que estaba acreditada la agresión ocurrida el 12 de agosto de 2019 y describió un “contexto de actitudes de maltrato, acoso y misoginia” por parte del imputado hacia las empleadas mujeres del organismo.

Según la acusación, el abuso ocurrió en una oficina del sexto piso y duró apenas unos segundos hasta que otra trabajadora ingresó al lugar.

La fiscalía destacó que la víctima salió “visiblemente angustiada”, mientras que Debiaggi aparecía sonriente en imágenes de cámaras de seguridad incorporadas como prueba en el debate.