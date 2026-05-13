Tragedia en Villa Luro: una mujer murió tras chocar contra un árbol

La madrugada de este miércoles estuvo marcada por dos accidentes fatales ocurridos en distintos puntos del país. En el barrio porteño de Villa Luro, una mujer de aproximadamente 30 años murió tras perder el control de su auto e impactar contra un árbol. Horas más tarde, en Rosario, un automovilista falleció luego de protagonizar un violento choque que además provocó destrozos y obligó a rescatar a vecinos que quedaron atrapados dentro de sus viviendas.

Fatal choque en Villa Luro

El primero de los siniestros ocurrió pocos minutos antes de las 4 de la mañana en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Gaona, en el barrio de Villa Luro. De acuerdo con las primeras pericias, la conductora manejaba un Nissan Tiida gris cuando, por razones que todavía son investigadas, perdió el control del vehículo y terminó subiéndose a una plazoleta, donde chocó violentamente contra un árbol.

Tras un llamado a emergencias, personal del SAME acudió rápidamente al lugar y confirmó que la mujer había muerto en el acto como consecuencia de la violencia del impacto.

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Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el vehículo circulaba a gran velocidad al momento del choque, aunque todavía intentan establecer qué provocó la pérdida de control.

Mientras avanzaban las tareas periciales y la remoción del auto, la circulación en la zona permaneció parcialmente restringida.

Otro accidente fatal en Rosario

Horas después, un nuevo episodio trágico tuvo lugar en Rosario, donde un automovilista murió tras protagonizar un fuerte choque durante la madrugada. Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra autos estacionados y distintas estructuras de la cuadra, lo que provocó importantes daños materiales y generó momentos de desesperación entre los vecinos.

Como consecuencia del choque, varias personas quedaron atrapadas dentro de sus viviendas y debieron ser asistidas por bomberos y equipos de emergencia que trabajaron en un amplio operativo de rescate.

Finalmente, médicos del SIES confirmaron la muerte del conductor en el lugar, mientras efectivos policiales y peritos continuaban trabajando para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las causas del siniestro.

RM/fl