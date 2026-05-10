Accidente en Floresta: chocaron un taxi y un auto particular, hay tres heridos

Un serio accidente de tránsito despertó muy temprano este domingo 10 de mayo a los vecinos del barrio porteño de Floresta. Apenas habían pasado las 6 de la mañana cuando un taxi y un auto particular protagonizaron una violenta colisión en la intersección de las avenidas Gaona y Segurola, dejando como saldo tres personas heridas. Todo eso motivó un importante despliegue de seguridad que mantenía ya avanzada la mañana la zona cerrada al paso vehicular.

En el siniestro se vieron involucrados un Volkswagen Polo, en el cual se desplazaban dos personas, y una camioneta Chevrolet Spin afectada al servicio de taxi, que en ese momento circulaba sin pasajeros. Según las primeras informaciones, el impacto fue de tal magnitud que el taxi, tras el primer choque, salió proyectado contra un auto que estaba estacionado y terminó su recorrido subido a la vereda.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad participaron del operativo de rescate y asistencia en el lugar.

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El taxi, luego de chocar con el Volkswagen Polo, impactó contra un auto estacionado y terminó en la vereda.

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Traslado a hospitales y estado de salud de los involucrados

A pesar de la espectacularidad del accidente y los daños materiales de consideración, los ocupantes de ambos rodados lograron descender por sus propios medios. Al arribar el personal médico, se determinó el traslado de los tres heridos con diagnóstico de politraumatismos.

El SAME informó que dos mujeres de 30 y 32 años, que viajaban en el vehículo particular, fueron trasladadas al Hospital Álvarez por politraumatismos, mientras que el tercero, un hombre de 66 años conductor del taxi, fue ingresado en el Hospital Vélez Sarsfield con similares lesiones.

Fuentes policiales indicaron que, afortunadamente, ninguno de los involucrados presenta heridas de gravedad. No obstante, se informó que en caso de recibir el alta médica en las próximas horas, los conductores deberán regresar al lugar del hecho para someterse al correspondiente control de alcoholemia.

En el Volkswagen Polo viajaban dos mujeres de 30 y 32 años. En el taxi, un hombre de 66 años, según el SAME.

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Corte total de tránsito con desvíos en la zona

Debido al operativo de peritaje y la remoción de los vehículos, el esquema de circulación en la zona se encuentra severamente afectado. El personal policial dispuso un corte total sobre la avenida Gaona, con desvíos obligatorios hacia la avenida Segurola.

Asimismo, se informó que la avenida Segurola permanece cerrada al tránsito desde su cruce con la avenida Juan B. Justo. Se recomienda a los conductores evitar el perímetro afectado, ya que se prevé que las restricciones continúen durante parte de la mañana mientras se completan las tareas de limpieza de la calzada y las pericias accidentológicas.