Un choque entre un patrullero y un auto dejó un saldo de siete heridos

Un grave siniestro vial se registró ayer a las 5:45 en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes, pleno Centro porteño.

Por causas que no se determinaron al cierre de esta edición, un patrullero de la Policía de la Ciudad colisionó violentamente contra un Audi A3 ocupado por cinco personas. El impacto fue de tal magnitud que el móvil policial terminó volcado de costado sobre la calzada porteña.

La colisión no solo afectó a los autos involucrados, sino que también alcanzó a una moto Honda CB 190. El vehículo de dos ruedas se encontraba estacionado en la zona y sufrió daños por el desplazamiento de las unidades. Bomberos de la Ciudad trabajaron de urgencia para neutralizar la energía de los motores tras el choque.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como resultado del incidente, el sistema SAME confirmó que siete personas debieron recibir asistencia médica inmediata. Los dos efectivos que viajaban en el patrullero fueron derivados al Hospital Ramos Mejía con diversos politraumatismos. Afortunadamente, las autoridades informaron que ninguno de los oficiales heridos presenta actualmente riesgo de vida.

Por su parte, los cinco ocupantes del vehículo particular también sufrieron las consecuencias del fuerte golpe lateral. Un joven venezolano de 28 años fue trasladado al Hospital Rivadavia para una mejor observación médica. Los otros cuatro acompañantes del Audi fueron asistidos por los médicos de emergencia en el mismo sitio del siniestro.

El tránsito en esta zona neurálgica de Balvanera permanece restringido debido a que el patrullero quedó lateralizado. Personal especializado realiza las pericias correspondientes para determinar qué vehículo cruzó con el semáforo en rojo. Se recomienda a los conductores evitar el área de Callao y Corrientes durante las próximas horas.

Choque en San Luis. Una mujer policía de 32 años y su hija de uno murieron tras un violento choque frontal contra un camión en la provincia de San Luis. La víctima y su hija viajaban junto a su marido, que conducía la camioneta y resultó herido y fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo con politraumatismos.

El siniestro ocurrió ayer por la madrugada en la ruta nacional 146, a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley, cuando el utilitario en el que viajaban impactó de frente contra un camión de carga que circulaba en sentido contrario.

Al momento del siniestro vial, la familia se dirigía hacia el Cristo de la Villa de la Quebrada.