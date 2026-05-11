Santa Cruz: murieron un bebé de dos meses y dos adultos por una explosión y un incendio

Durante las últimas horas se registraron tres muertos, un bebé de dos meses y dos adultos, y siete heridos como consecuencia de una explosión y posterior incendio que se produjo en un complejo de departamentos de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz.

Según indicó el medio local La Opinión Austral, la causa más probable de la explosión habría sido una fuga de gas proveniente de una de las tres viviendas que conforman el complejo, aunque aún no se haya confirmado. En este contexto, el accidente destruyo una de las unidades y el fuego se extendió hacia las otras dos.

En las imágenes que trascendieron sobre el incendio se puede ver la edificación cubierta por las llamas junto a una columna de humo ascendente. Al respecto, vecinos de la localidad afirman que escucharon una fuerte explosión proveniente de las viviendas, por lo llamaron a los servicios de emergencia e intentaron rescatar a los atrapados.

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Al lugar se acercó personal de Bomberos y efectivos de la Policía con el objetivo de controlar el fuego y asistir a los ocupantes, dado que varios de ellos habían quedado atrapados en el interior de la construcción afectada, según detalló el medio Tiempo Sur.

Los equipos de emergencia que se acercaron en el lugar se ocuparon de acordonar el perímetro para facilitar las tareas de rescate de las víctimas y evitar el acceso de los vecinos a la zona comprometida para evitar que estos también resultaran afectados por el fuego.

Como consecuencia del incendio, dos adultos y un bebé de dos meses murieron, al mismo tiempo que se registraron siete heridos, de ellos cuatro niños (de 8, 11 y 12 años) y tres adultos que fueron trasladados en primera instancia al hospital local con heridas y quemaduras de distinta consideración.

Tras recibir atención médica inmediata en el hospital local, una mujer debió ser derivada de urgencia a terapia intensiva en Las Heras como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. En paralelo, los menores fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada.

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