Incendio en un hotel en pleno centro porteño: hubo un centenar de evacuados

Durante la madrugada de este domingo se desató un importante incendio en el hotel HR Luxor ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de las llamas, se debió realizar la evacuación de 100 personas y otras 6 debieron ser atendidas en el lugar por personal del SAME.

El fuego se desató alrededor de las 00.15hs de este domingo en noveno piso del hotel ubicado sobre avenida Presidente Roque Sáenz Peña 890, pleno centro porteño, y requirió la movilización de cinco dotaciones de bomberos de la Ciudad junto a voluntarios de Puerto Madero.

Los bomberos trabajaron bajo presión para apagar el incendio que se desató en el noveno piso del edificio de diez plantas, ubicado entre Esmeralda y Sarmiento, y lograron controlar las llamas alrededor de las 2:20 de la madrugada trabajando en paralelo con las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia.

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Del operativo montado en el lugar junto a las tareas de evacuación participó personal de Defensa Civil, Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito, en conjunto con el Puesto de Comando de Bomberos que se encargó de coordinar las acciones y garantizar la seguridad de los huéspedes evacuados.

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En concreto, el Puesto de Comando se encargó de coordinar con los efectivos policiales y los agentes de tránsito para garantizar la seguridad en el perímetro mientras que los bomberos luchaban contra el fuego en el interior oscuro y humeante del edificio.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fuego se gestó sobre un colchón y mobiliario de una de las habitaciones del noveno piso, lo que derivó en una densa columna de humo que se extendió rápidamente hacia los niveles superiores de la torre, alertando a los otros huéspedes y al personal de seguridad.

Los evacuados tras el incendio debieron permanecer dos horas afuera hasta que se realizaron las tareas de ventilación de la estructura afectada.

Como consecuencia del incendio, seis personas, dos hombres y cuatro mujeres mayores de edad, debieron ser atendidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que montó un operativo en el lugar y brindó asistencia médica inmediata.

Los damnificados recibieron atención con oxigenoterapia por cuadros leves por exposición al humo. Afortunadamente, ninguno de los afectados requirió la derivación a centros médicos. En paralelo, 100 personas fueron evacuadas de forma preventiva.

AS./HB