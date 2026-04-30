Durante la madrugada de este jueves se desató un incendio en un edificio ubicado en Corrientes y Paraná, en el barrio porteño de San Nicolás y, como consecuencia, se registraron al menos 10 personas heridas. Hasta el momento, hay un detenido sospechado de haber iniciado el fuego en medio de una discusión con su pareja.

El edificio tiene 24 pisos. Al lugar acudieron tres dotaciones de bomberos, personal de la Comisaría Vecinal 1B y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) En total, fueron evacuados 25 vecinos.

La agencia Noticias Argentinas indicó que el personal que se acercó al lugar del incendio actuó de forma rápida y poco después el fuego fue controlado, aunque se mantuvo el corte total en la zona para permitir la finalización de las tareas del operativo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El SAME debió atender a 10 personas afectadas, de las cuales indicó que eran dos menores y ocho adultos. Todos ellos fueron atendidos con oxigenación dentro de las ambulancias con excepción de dos pacientes que debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía por intoxicación por monóxido de carbono.

Incendio en Corrientes y Paraná: cómo empezó el fuego

Según trascendió, el siniestro habría comenzado luego de que un hombre prendiera fuego su departamento en el séptimo piso en medio de una discusión con su pareja, por lo que actualmente se encuentra detenido y el hecho fue judicializado en la Unidad de Flagrancia Este para esclarecer las circunstancias.

"Imprudencia grave": por qué Felipe Pettinato recibió tres años de prisión por la muerte de su neurólogo

Fuentes cercanas al hecho le indicaron a Infobae que el detenido es un hombre de nacionalidad peruana con antecedentes y con una condena por lesiones y que había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple. En 2023 se le había colocado una tobillera electrónica.

La mujer, también de nacionalidad peruana y madre de una bebé de un año, logró salir del departamento con ayuda de los Bomberos y tanto ella como su hija fueron trasladadas al hospital Ramos Mejía y fue allí donde acusó a su pareja de iniciar el fuego de forma intencional.

AS.